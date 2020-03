Coronavirus - Cambrai : dépourvu d'attestation de déplacement, il frappe et insulte les policiers

"Rien à foutre"

Il était 16h30 mardi 24 mars, lorsqu'une patrouille de police, chargée de faire respecter les mesures de confinement liées au coronavirus, a procédé au contrôle d'un groupe d'individus rue Henri Matisse à Cambrai.L'un de ces derniers était dépourvu d' attestation de déplacement dérogatoire , et n'était donc pas en mesure de justifier sa présence à cet endroit.Le jeune homme, âgé de 20 ans, s'est alors mis à outrager les policiers en proférant des insultes, puis a porté des coups à trois d'entre eux, sans les blesser. Il a été interpellé et placé en garde à vue.Une heure plus tard, cette fois en plein centre de Lille, un autre homme a été interpellé pour outrage et non respect des mesures de confinement. Contrôlé place Rihour en compagnie d'autres personnes, il n'avait pas non plus d'attestation sur lui.Comprenant qu'il allait être verbalisé, il a déclaré aux fonctionnaires : "J'en ai rien à foutre de votre Covid-19, allez vous faire enc... bande de chiens, je vous emmerde".Le récalcitrant a aussitôt été interpellé et emmené au commissariat pour y être placé en garde à vue. Il est âgé de 37 ans.Le 18 mars dernier, un homme de 49 ans avait, pour les mêmes raisons, proféré le même type d'insultes à l'encontre des policiers lors d'un contrôle à Lille-Flandres, et les avait menacés de mort Il devra répondre au tribunal de faits d'outrage, rebellion et menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique