Coronavirus : le cap des 1000 morts franchi en Belgique

En Belgique, 183 personnes sont décédées au cours des dernières 24h et 1384 nouveaux cas ont été détectés (15 348 en tout). Chez nos voisins (11,4 millions d'habitants), le coronavirus a fait 1011 morts depuis le début de l'épidémie. Parmi ces personnes décédées, 40% avaient plus de 80 ans et 93% plus de 65 ans.Le nombre de morts a doublé en l'espace de trois jours, notamment en raison de la comptabilisation décalée des décès intervenus en maison de retraite. Selon le taux de mortalité dû au coronavirus par habitant, la Belgique est troisième en Europe derrière l'Italie et l'Espagne. Mais selon les autorités de santé belges, les statistiques sont à analyser avec précaution : “Nous recensons en Belgique tous les décès de manière très complète. Ce n’est pas le cas partout”.Au total, en Belgique, actuellement, 4995 personnes sont hospitalisées, dont 1114 en soins intensifs. 52% des lits en soins intensifs sont utilisés. Les quelque 2300 lits d'hôpitaux en soins intensifs disponibles pour le Covid-19 en Belgique ne sont donc occupés qu'à hauteur de la moitié environ/