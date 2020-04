Coronavirus : cap des 700 décès franchi à l'hôpital dans les Hauts-de-France mais stabilisation des nouveaux cas graves

Les chiffres nationaux

Selon le dernier bilan communiqué ce jeudi 9 avril 2020 par l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France, la région compte désormais officiellement un total de 6868 cas confirmés de coronavirus Covid-19, alors qu'on en dénombrait 6476 mercredi.Cela représente une augmentation de 6% en 24 heures.Depuis le 31 mars, l'ARS ne communique plus le décompte des morts par lieu de résidence. Par souci d'harmonisation, elle renvoie désormais vers le site gouvernemental Goédes (Santé publique France), qui comptabilise, lui, les décès survenus dans les hôpitaux régionaux, ce qui inclut des patients transférés d'autres départements ou d'autres régions.Dans les Hauts-de-France, on compte ainsi 715 décès dans les hôpitaux depuis le 1mars. C'est 36 de plus que mercredi (+5,3%).Ce chiffre ne tient pas compte des décès dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et autres centres médico-sociaux, ni des décès survenus à domicile.Selon les derniers chiffres de l'ARS Hauts-de-France, en date du mardi 7 avril , 198 résidents d'EHPAD sont morts des suites du Covid-19, dans leur établissement et à l'hôpital.Rappelons que les chiffres de l'ARS ne correspondent pas à la réalité du nombre de personnes contaminées. Ils donnent seulement une tendance, une indication puisque seules six catégories de personnes sont réellement testées Les cas suspects ou signalés à un médecin ne sont pas du tout comptabilisés. Santé Publique France a rendu publiques des données sur le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de patients en réanimation, les sorties d'hôpital...On sait ainsi que 2429 patients sont hospitalisés dans la région à cause du Covid-19 (+2,6% par rapport à mercredi). Parmi eux, 580 sont actuellement pris en charge dans un service de réanimation ou de soins intensifs, un chiffre qui repart un tout petit peu à la hausse (+1,2%) après une légère baisse mercredi.Dans les Hauts-de-France, ce sont les hôpitaux du Nord qui accueillent le plus de patients en réanimation (268) devant ceux du Pas-de-Calais (126), de la Somme (77), de l'Oise (70) et de l'Aisne (39).Depuis le 6 avril, Santé Publique France communique aussi des données quotidiennes sur les nouvelles hospitalisations pour Covid-19, les nouvelles admissions de patients et les nouvelles sorties d'hôpital.Ainsi, ces dernières 24 heures, 234 personnes ont été nouvellement hospitalisées pour Covid-19 et 35 ont été nouvellement admises en réanimation. 131 autres patients sont quant à eux sortis de l'hôpital, après avoir été traités pour le coronavirus, et sont rentrés chez eux.Depuis le 1mars, 1703 personnes, hospitalisées dans les Hauts-de-France en raison du Covid-19, ont déjà pu regagner leur domicile."Une stabilisation du nombre de patients pris en charge en réanimation et en soins intensifs dans la région est constatée depuis 5 à 6 jours", commente ce jeudi soir l'Agence Régionale de Santé Hauts-de-France. "On observe ainsi un "effet plateau" avec un nombre de patients en réanimation qui n’augmente plus mais reste à un niveau très élevé – entre 560 et 590 patients, au-delà de l’activité habituelle"."Cette stabilisation intervient, comme espéré, après 2 à 3 semaines de confinement, c’est-à-dire après le temps de la période d’incubation pour les malades contaminés avant le 17 mars", ajoute-t-elle. "L’"effet plateau" est pour autant fragile. Il est étroitement lié aux respects des consignes de confinement par la population. Tout relâchement entraînerait dans la région une accélération de la circulation du virus et une augmentation significative des formes graves avec un risque de saturation des capacités de prises en charge localement".À l'échelle nationale, on compte en France, ce jeudi 9 avril, 117 749 cas de coronavirus (86 334 cas confirmés + 31 415 cas confirmés ou possibles dans les Ehpad et établissements médico-sociaux) pour 12 210 décès (8044 dans les hôpitaux et 4166 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux).C'est 1341 morts de plus par rapport au précédent comptage effectué mercredi. Les décès supplémentaires recensés en Ehpad et établissements médico-sociaux ne sont pas survenus sur les dernières 24 heures. Il s'agit d'une mise à jour effectuée en fonction des remontées d'informations qui parviennent progressivement.Dans les hôpitaux, 7066 patients sont actuellement en réanimation en France (82 de moins que mercredi), sur un total d'environ 30 767 malades hospitalisés pour cause de Covid-19.Dans le monde, l'European Centre for Disease Prevention and Control recense ce jeudi plus de 87 000 décès liés à cette pandémie de coronavirus Covid-19.