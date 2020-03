Coronavirus : des centaines de PV en Belgique pour non respect des règles

Confinement



Amende pour surcharge de papier toilette

A Bruxelles, la police locale a annoncé lundi avoir rédigé 288 PV sur la seule journée de dimanche, principalement dans les parcs et espaces verts, où la population était venue profiter d'un grand soleil.Les comportements en cause : des rassemblements interdits, au-delà du nombre permis, et des personnes trop éloignées de chez elles pour se promener.Ces 288 amendes représentent un quasi triplement de la moyenne d'une centaine d'infractions recensées quotidiennement les trois jours précédents, a précisé Ilse Van De Keere, porte-parole de la police de la capitale.A Anvers, la grande cité portuaire du nord, ce sont 325 personnes et 18 entreprises qui ont été verbalisées depuis vendredi, selon la police locale. Deux cafés ont même dû être fermés autoritairement.Un confinement de la population a été imposé en Belgique depuis le 18 mars à midi afin d'endiguer la propagation rapide de la maladie du Covid-19.Le télétravail doit être la norme, et tout déplacement "non essentiel" est proscrit, à l'intérieur du territoire ou au-delà des frontières. Depuis le 14 mars, écoles, cafés, restaurants et discothèques étaient déjà contraints de garder portes closes.Restent autorisées les activités sportives et promenades en plein air mais en groupe restreint, "avec un ami ou sa famille, les gens vivant sous le même toit", a rappelé lundi Mme Van De Keere."Il y a des jeunes qui ont encore envie de jouer au foot, de faire du skateboard ou d'autres activités en groupe, ça ce n'est pas possible", a-t-elle souligné sur la chaîne belge d'info en continu LN24. Les amendes pour les particuliers peuvent aller de 26 à 500 euros , selon cette commissaire de police. L'article de loi qui s'applique prévoit aussi en théorie jusqu'à trois mois de prison.A Anvers, un chauffeur a été condamné à une amende de 1.800 euros quand la police a constaté une surcharge de plus de deux tonnes de sa camionnette. En cause : une cargaison de papier toilette.Dans les parcs de Bruxelles, s'asseoir sur un banc est désormais interdit. "Si vous voulez vous asseoir, c'est chez vous": voilà le type de message que les patrouilles de police diffusent au mégaphone à l'attention des promeneurs.La Belgique, pays de 11,4 millions d'habitants, a enregistré à ce jour 3.743 cas de nouveau coronavirus, et 88 décès, selon les chiffres officiels.Mais les autorités sanitaires reconnaissent elles-mêmes que le nombre de cas est sous-estimé car les tests de dépistage ne sont pratiqués que sur les personnes hospitalisées avec des symptômes aigus et sur les soignants ayant de la fièvre.