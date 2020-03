Coronavirus : à certains endroits du Nord et du Pas-de-Calais, la police et la gendarmerie contrôlent les attestations

La prévention avant la répression ? Depuis ce mardi 12h, tous les Français doivent restreindre leurs déplacements. S'ils se déplacent, ils doivent le justifier et avoir rempli au préalable une attestation dérogatoire Des contrôles fixes et mobiles ont été mis en place par la Police Nationale et la Gendarmerie dans les Hauts-de-France dès 12h. Objectif : faire respecter au mieux le confinement. A Lille, Pernes-en-Artois, Tourcoing, Béthune...De nombreux internautes signalent ces contrôles et les comptes Facebook des forces de l'ordre communiquent dessus : "Pensez à vous munir de votre attestation lors de vos déplacements. Vous pouvez aussi faire une attestation manuscrite si vous n'avez pas d'imprimante", explique par exemple sur Facebook la police du Pas-de-Calais.Pour l'instant, les contrôles sont préventifs. Pas de sanctions (amende à 38€). "On a un rôle ingrat dans cette situation majeure de santé publique. Il y a le volet répressif, mais je crois qu'avant tout ça va être une question de pédagogie et de dialogue avec la population pour que chacun comprenne les risques", expliquait sur France info ce matin David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.Pour rappel, les déplacements tolérés sont ceux entre domicile et travail quand c'est absolument nécessaire, pour aller faire ses courses, pour raisons de santé, ou encore pour "motif familial impérieux ou l'assistance de personnes vulnérables".Une attestation doit être remplie par type de déplacement (vous aurez donc plusieurs attestations dans les 15 jours) : lorsque vous allez faire vos courses, vous prendrez votre attestation pour "achats de première nécessité". Si vous faites un déplacement pour raison professionnelle : vous prenez l'attestation déplacement entre domicile lieu de travail....etcUne version papier est obligatoire, pas d'attestation numérique. Si vous n'avez pas d'imprimante vous pouvez remplir l'attestation sur papier libre à la main.Les déplacements pour faire une activité physique ou promener les animaux de compagnie sont autorisés mais ne doivent pas créer de regroupement.