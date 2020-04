Coronavirus. Les championnats de volley sont définitivement arrêtés : Tourcoing, Marcq et Cambrai joueront dans l'élite

Cambrai en Ligue A masculine !

Présenter un dossier solide

Vendredi soir, le Comité directeur de la Ligue Nationale a voté en faveur d’un arrêt définitif des championnats de Ligue A Féminine, Ligue A Masculine et Ligue B Masculine. Une décision logique dans la mesure où il ne restait que deux journées à disputer avant la fin de la phase régulière.Cette décision a été prise à l’unanimité des 29 voix. Le nouveau prolongement du confinement annoncé mercredi soir par l’Elysée, et la volonté de libérer les athlètes ont motivé cette décision.« Compte-tenu d’un déconfinement qui s’annonce incertain et qui sera dans tous les cas long et sûrement pas homogène sur l’ensemble du territoire, du temps de réathlétisation, des incertitudes concernant les réouvertures de salles, nous avons décidé de mettre fin à nos championnats. De plus, il faut penser à nos athlètes et nous sommes incapables de dire dans quel état physique et moral ils auraient pu éventuellement reprendre la compétition. », écrit Alain Griguer, président de la LNV.Dans un second temps, le Comité directeur s’est également positionné sur l’issue de la saison. L’éventualité d’une saison blanche sans montée ni descente a été écartée. Il a été voté de faire monter et descendre une équipe par division conformément au classement arrêté au 12 mars.Cette décision concerne directement les trois clubs professionnels du Nord-Pas-de-Calais. Le Tourcoing Lille Métropole Volley Ball (TLM), 12è sur 14 à l’issue de la 24è journée, se maintient donc en ligue A masculine alors que les Tourquennois étaient engagés sur une très mauvaise série (7 défaites d’affilée !).Même chose pour les Volley Club de Marcq-en-Baroeul (VCMB), 7è en ligue A féminine et bien placé pour une qualification en play-off, avant la suspension.Le grand bénéficiaire sera certainement le Cambrai Volley Elan du Cambrésis. Premier de ligue B à deux journées de la fin, le CVEC accédera donc à la ligue B, si son dossier financier est validé par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNACG), ce dont ne doutent pas les dirigeants.« C’est exceptionnel, c’est fantastique pour le Cambrésis ! », se réjouit le président Jean-Louis Machut, le président du Cambrai Volley, très sollicité depuis l’annonce de la montée. "L’arrêt des championnats, c’était la décision que tous les clubs souhaitaient. En revanche, nous refusions une saison blanche. Avec la validation d’une montée et d’une descente, nous avons obtenu satisfaction ».C’est certes une accession sur le tapis vert. Mais pour le président cambraisien, elle est méritée aussi sur le plan sportif. "Avant la suspension, nous étions premier au classement, après une série de 9 victoires consécutives. De plus, nous avons battu notre concurrent direct, Nancy 2è, deux fois sur le score de 3 sets à 1, en Lorraine et chez nous. Notre montée n’a donc rien d’inéquitable », explique le président cambraisien.Cette montée récompense le travail de plusieurs années, durant lesquelles Cambrai joue les premiers rôles en ligue B masculine, sous la houlette de son entraîneur nordiste Gabriel Denys. Reste maintenant à valider ce résultat sportif auprès de la DNACG, le gendarme financier du volley-ball.», poursuit Jean-Louis Machut. "La salle était pleine à craquer. Avec les victoires, nous avions 4 ou 5 partenaires nouveaux qui s’étaient manifestés pour nous accompagner la saison prochaine. Nous conservons le soutien des collectivités territoriales : Région, Département, Agglomération ; nous espérons maintenant un petit coup de pouce de la Ville. Le 22 mars, nous devions aussi lancer notre clubs de partenaires avec le parrainage de l’entraîneur de l’équipe de France Laurent Tillie ». La manifestation a été annulée ; mais ce n’est que partie remise.C’est pourquoi les dirigeants sont raisonnablement confiant sur le dossier qu’ils présenteront, probablement fin juin, à la DNACG. "Plus que l’enveloppe du budget, souhaité par la Ligue à 1 million d’euros, c’est la qualité du dossier qui sera déterminante ».Hormis le montage financier, le club va se concentrer maintenant sur le recrutement d’un effectif solide, pour assurer le maintien en Ligue A. Gabriel Denys est conforté dans son rôle."C’est un Nordiste, qui a donc la fibre locale, et avec qui je m’entends bien », confirme Jean-Louis Machut. "Nous allons conserver l’ossature de cette année, avec des joueurs de qualité comme notre capitaine Yannick Bazin. Mais nous allons renforcer l’effectif avec des joueurs expérimentés de ligue A ».Le président du Cambrai Volley est raisonnablement confiant pour la préparation de la prochaine saison. "Cambrai est une ville moyenne. Mais notre club peut être le ciment du territoire, car c’est un acteur économique incontournable ». Comme Chaumont, ville plus petite que Cambrai, qui a vu son club de volley-ball, sacré champion de France en 2017, lui donner une notoriété grâce au sport.