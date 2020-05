Coronavirus : le chômage a fortement augmenté au mois d'avril dans les Hauts-de-France

Beaucoup de chômeurs de catégorie B et C ont basculé en catégorie A avec le Covid-19. / © Dirrecte

Les hommes et les jeunes plus touchés par le chômage

Fin avril 2020, 582 050 demandeurs d'emploi étaient inscrits à Pôle Emploi selon les chiffres de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les Hauts-de-France publiés le 28 mai dernier.Parmi eux, une augmentation de 19,9% des chômeurs de catégorie A, soit sans aucune activité professionnelle. Cette hausse particulièrement importante s'explique en grande partie par le transfert des demandeurs d'emploi de catégorie B et C vers la catégorie A, c'est-à-dire des travailleurs en activité réduite vers l'arrêt complet du travail.Toutes catégories confondues, le chômage a donc augmenté de 2,3% dans les Hauts-de-France, soit un peu moins de 13 000 demandeurs d'emploi supplémentaires en un mois. Le département le plus touché est l'Oise, avec une augmentation de 3% et le moins touché l'Aisne avec un augmentation de 1,8% des demandeurs d'emploi.Depuis fin mars, la demande d'emploi concerne davantage les hommes (2,9%) que les femmes (1,6%).Surtout, les moins de 25 ans sont de loin les plus concernés par le chômage puisque les demandes d'emploi ont augmenté de 4,1% sur leur tranche d'âge. Les 25-49 ans ont connu une augmentation de 2,2% des inscriptions à Pôle Emploi et seulement 1,3% pour les plus de 50 ans.