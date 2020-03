Coronavirus : un club lillois mobilise la scène électro pour un livestream caritatif

La Relève Online Festival

Comment faire un don ?

"On s'est demandé ce qu'on pourrait faire avec les artistes pour recueillir des fonds pour la bonne cause, explique Paul Szczepski, étudiant en communication à Lille. Avec Corentin Mollé, du club lillois "La Relève", et Arthur Thimouy, un ami qui a fondé le collectif de live stream Mawifamily, on s'est dit : comme on est tous un peu dans la même situation, pourquoi pas organiser ensemble un festival en ligne ?"Plus d'une vingtaine de collectifs, labels, et artistes de la scène électro française mais aussi européenne ont répondu présent. Résultat : La Relève Online Festival, un événement musical et caritatif.Un partenariat a été noué avec la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France pour récolter des dons au bénéfice des soignants et des malades du Covid-19.Tout simplement par Internet, soit via Facebook , soit via la cagnotte lancée par la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Chaque jour, à partir d'aujourd'hui, 31 mars, des sets d'artistes seront retransmis en live de 18h à 20h par l'équipe parisienne de Mawifamily. Un événement que Paul Szczepski espère voir durer au moins pendant le confinement : "On démarre aujourd'hui mais on ne sait pas encore jusqu'où ça va nous mener !"Premier livestream ce soir, mardi 31 mars, de 18h à 20h avec le label londonien OPIA Records.