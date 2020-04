Coronavirus : combinaisons, gants... la PJ offre une partie de son équipement de protection au CHU de Lille

"Ça ne nous empêche pas de travailler"

Police Judiciaire LILLE et sa Police Technique Scientifique de la @PoliceNat59 est venue faire don d’un stock important de plusieurs milliers : gants combinaisons surbottes ... pour les personnels du ⁦@SamuNord⁩ ⁦@CHU_Lille⁩ 👏🏻👏🏻Soutien entre services publics 👍🏻 pic.twitter.com/Yrq7pNfyZv — SAMU du Nord (@SamuNord) April 9, 2020

La PJ "à l'appui de la sécurité publique"

La section technique et scientifique de la police judiciaire de Lille a fait un beau geste, ce jeudi, en offrant près de 4000 pièces d'équipement de protection aux soignants du CHU Lille.Ce geste est parti spontanément de ces policiers, qui ont sollicité leur direction. "Ils ont d'eux mêmes effectué un comptage complet" de leur équipement et "m'ont soumis la possibilité d'en remettre une partie", explique le directeur interrégional de la police judiciaire de Lille, Romuald Muller.Il s'agit de "matériel de protection qu'on utilise habituellement sur les scènes de crime", pour ne pas les polluer. Combinaisons intégrales, sur-chaussures, gants... "ces moyens de protection sont aussi valables dans la crise sanitaire sanitaire", souligne Romuald Muller."Je l'ai validé, et j'ai pris contact avec le CHU pour céder une partie de notre stock". Au total, ce sont 500 combinaisons de protection complète, 200 paires de sur-chaussures et 3200 paires de gantsMalgré ce don, il reste suffisamment de matériel pour que la PJ puisse continuer à opérer normalement. "Dans l'immédiat, ça ne nous empêche pas de travailler", assure M. Muller, pour qui il fallait agir vite pour aider le personnel hospitalier. "L'urgence, elle est maintenant. On a plaisir à pouvoir adresser cette marque de solidarité à notre personnel soignant."Depuis le début de la période du confinement, la Police judiciaire de Lille est mise à contribution : "On est naturellement sur le pont pour traiter nos dossiers classiques", à commencer par le triple-homicide de Carvin , dimanche soir. Mais ses équipes se mobilisent aussi "en appui de la sécurité publique" pour prêter main forte face dans des dossiers plus "classiques".Par ailleurs, depuis bientôt deux semaines, ses drones arpentent le ciel du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise pour signaler aux équipes de policiers au sol tout attroupement, afin de faire respecter le confinement.