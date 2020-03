Coronavirus - Comment occuper ses enfants durant le confinement ? Les idées dans le Nord et le Pas-de-Calais

On relaie les bonnes idées, en cette période de confinement. Plutôt que commander des livres sur internet, pourquoi ne pas lire via les médiathèques. De nombreuses villes ont ainsi des livres en ligne mais aussi des films, de la musique... A Lille, Roubaix, Valenciennes...A Valenciennes aussi,Certains musées proposent des visites virtuelles ou dévoilent leurs expositions en ligne.D'autres proposent des ateliers pour occuper les enfants. Le musée des Beaux-arts de Valenciennes poste régulièrement des idées de dessin, à Roubaix, c'est la médiathèque qui donne des cours de desssin, le musée d'histoire natuelle de Lille propose des coloriages.Et le Louvre-Lens L ouvre Lens a lancé un tumblr, rempli d'idées d'ateliers à faire à chaque âge.Et pourquoi ne pas participer aussi au concours de dessins/poèmes pour les soignants, histoire de donner du sens à l'activité ?Il peut aussi être utile de faire du sport pour faire se dépenser nos chers têtes blondes. La ville d'Arras a ainsi relayé un cours de hip hop en ligne réalisé par une association de la commune.Sur la page facebook de la ville de Lille aussi, des tutos sportifs sont régulièrement postés.Autre idée, transformer sa maison en dance floor grâce à Dunkerque CallingAutre initiative privée, l'auteur nordiste de BD Bloz partage des dessins à colorier.Les "soeurs des neiges" à Tourcoing ont proposé une lecture de conte en direct sur Facebook et régulièrement des jeux en live.Et puis il y a aussi quantité d'idées de loisirs créatifs et d'initiatives recensés par Mother in LilleSans compter les spectacles en live facebook, comme le théâtre de marionnettes du Petit Jacques à Lille.N'hésitez pas à rajouter vos idées en commentaires !