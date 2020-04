Coronavirus : le confinement en Belgique prolongé jusqu'au 3 mai, aucun “événement de masse” jusque fin août

La #dourstalgie va durer une année de plus : l'été 2020 sera un été sans Dour Festival 💔

Prenez soin de vous et de vos proches et rendez-vous le 14 juillet 2021.



Les mesures de confinement en vigueur en Belgique depuis la mi-mars pour contenir la pandémie du coronavirus sont prolongées jusqu'au 3 mai inclus et aucun "événement de masse" ne pourra être organisé avant le 31 août, a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès.Les festivals musicaux bien connus des Nordistes comme Werchter, Dour ou Tomorrowland sont donc logiquement annulés.Jusqu'alors le confinement était prévu jusqu'au 19 avril. Aucune date n'a été précisée pour la réouverture des écoles et commerces. Une nouvelle réunion de crise est prévue la semaine prochaine pour évoquer "le déconfinement progressif" qui s'appliquera à compter de début mai, a ajouté Mme Wilmès.La réouverture des pépinières et des magasins de bricolage a également été annoncée ce mercredi : "Il n’est pas impossible que certains y voient un assouplissement des consignes de bases. Il n’en est rien. Celles-ci restent inchangées jusqu’au 3 mai", a insisté Sophie Wilmès.A propos des déplacements limités, la Première ministre a indiqué que le télétravail serait préconisé "un certain temps encore" et que cafés, restaurants ne rouvriront que progressivement. Lors de l'assouplissement du confinement à partir du mois prochain, "les masques en tissu seront conseillés dans toutes les situations où les distances de sécurité ne peuvent être respectées", a-t-elle dit.La Belgique enregistrait mercredi 33.573 cas confirmés de malades du Covid-19, et 4.440 décès, ce qui représente un des plus forts taux de mortalité en Europe. Mais le pays a adopté un mode de recensement large, ajoutant aux décès à l'hôpital ceux survenus en maisons de retraite. Dans ce cadre extrahospitalier sont comptabilisés également les décès possiblement liés à une infection au Covid-19, non confirmés par un test.