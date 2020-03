Coronavirus : confinement et détention, l'inquiétude des personnels pénitentiaires dans le Nord et le Pas-de-Calais

#Prison A partir de lundi prochain :

- chaque détenu aura d'un crédit de 40€ par mois pour téléphoner

- la télé est gratuite

- les détenus indigents recevront une aide majorée de 40€/mois pour cantiner pic.twitter.com/AZ7MQ8DUde — OIP (@OIP_sectionfr) March 19, 2020



Des conditions sanitaires déplorables, pas de gel, peu de masques

La crainte des mouvements de groupe

Des mesures pour pallier les restrictions

Les personnels pénitentiaires eux aussi ont dû s'adapter. Réunis ce midi à la Direction Interrégionale de Lille pour une information sur les conduites spécifiques à adopter, les représentants syndicaux pénitentiaires en ont profité pour exprimer leurs inquiétudes et réclamer des mesures.« Officiellement, on nous dit qu'il n'y a aucun cas de coronavirus dans la région, que ce soit dans la population carcérale ou le personnel pénitentiaire », explique Guillaume Pottier, secrétaire régional UFAP-UNSA, mais plus personne n'est testé. » A Sequedin par exemple, 5 surveillants des parloirs ont été mis en quatorzaine suite à quelques symptômes grippaux ressentis dans le service. « On est très inquiets, parce que si demain on a une propagation dans une prison, on n'a pas les moyens de faire face. », déplore Julien Martin, délégué régional FO Pénitentiaire.A la Maison d'Arrêt d'Amiens, les 2/3 des postes de travail des surveillants ne sont pas équipés de lavabos. « Pour aller se laver les mains, il faut changer de bâtiment, ça veut dire quitter son poste. ». Pas mieux pour les équipements de protection : « Environ 7000 masques ont été distribués hier dans les prisons des Hauts-de-France, et le stock est en partie périmé car il devait servir à la grippe H1N1. Une grosse commande de gel hydroalcoolique a été passée mais je pense qu'on n'en verra pas la couleur. » Faute de gel ou de lingettes, le lavage des mains se fait à l'eau et au savon pour les détenus. Mais là encore, il n'y a pas suffisamment de stocks pour tenir. Et de conclure : « Cette crise nous fait vraiment toucher du doigt les conditions sanitaires déplorables dans lesquelles on travaille. »A la Maison d'Arrêt d'Arras, établissement qui enregistre le plus d'absentéisme depuis le début de la crise, la direction souhaitait mettre en place des équipes de surveillants en confinement de 3 jours...dans la prison ! « Ca a démarré ce matin, on a fait venir des agents qui étaient censés rester 3 jours, mais pour nous c'est hors de question, ça ne sert à rien, il y a d'autres organisations de travail à trouver. Finalement ça ne se fera pas », se réjouit Frédéric Charlet, secrétaire régional adjoint UFAP-UNSA.Depuis mardi dernier, les parloirs sont suspendus. Plus de parloir, cela veut dire plus de visite, plus de linge propre. Conséquence directe : la colère de quelques détenus qui ont refusé de regagner leurs cellules après la promenade. A Sequedin et Valenciennes, les équipes de surveillants ont réussi à tout faire rentrer dans l'ordre. A Douai et Maubeuge, l'administration a dû avoir recours aux ERIS, les équipes d'intervention spécialisées. Les regroupements de détenus, c'est la grosse crainte des personnels.« Ce que l'on craint le plus aujourd'hui, explique Frédéric Charlet, c'est la mutinerie. On n'aimerait pas que ça parte en vrille comme en Italie ». Les personnels réclament un aménagement des promenades : « 100 détenus dans une cour, quand on connaît la taille de la cour de Sequedin par exemple, c'est ingérable, poursuit Guillaume Pottier, secrétaire régional UFAP-UNSA. La promenade, on ne peut pas la leur retirer, ça serait invivable pour eux, mais on aimerait qu'ils soient moins, quitte à faire plus de promenades. Ce qu'il faut, c'est éviter la surchauffe. ».Le ministère de la Justice a fait des annonces aujourd'hui en faveur de la population carcérale : à partir du 23 mars et pour toute la durée du confinement, chaque détenu pourra bénéficier d'un crédit téléphone de 40€ par mois pour rester en contact avec sa famille et ses proches. Une somme qui correspond à 11 heures de communication en France métropolitaine vers un téléphone fixe. Seuls 64 établissements pénitentiaires sont équipés de téléphones en cellules. Les autres disposent de cabines installées dans les couloirs de la détention, utilisables sur demande par les détenus.Pour pallier la suspension de toutes les activités scolaires, culturelles ou sportives, la télévision ne sera plus facturée aux détenus pendant la période de confinement.Par ailleurs, les détenus indigents bénéficieront d'une rallonge de 40€ par mois pour leur permettre de cantiner des produits. Des mesures qui permettront peut-être de calmer les tensions. Mais ce qu'attendent les syndicats, c'est aussi des mesures pour désengorger les prisons. « On aimerait que la justice accélère les mises en semi liberté, permette plus de libérations conditionnelles et de remises de peines », explique Frédéric Charlet. Et l'idée d'un décret d'une grâce présidentielle ? « On nous a dit que c'était juste une rumeur. ».