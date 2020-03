Coronavirus. Confinement généralisé en Belgique à partir de 12h : quelles mesures chez nos voisins ?

Coronavirus : la Belgique en confinement à partir de ce mercredi midi, avec quelles mesures?



"Aller chez le médecin, au magasin d'alimentation, à la poste, à la banque, à la pharmacie, prendre de l'essence ou aider des personnes dans le besoin"

La population belge est invitée dans la mesure du possible à rester à la maison à compter de mercredi à 12h jusqu'au 5 avril afin d'éviter la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé mardi soir la Première ministre Sophie Wilmès.Seules seront autorisées les sorties pour aller chez le médecin, pour l'activité physique en plein air et dans quelques commerces jugés essentiels, a précisé Mme Wilmès lors d'une conférence de presse, citant notamment les pharmacies et les commerces d'alimentation.Pour les entreprises qui ne peuvent organiser le télétravail, elles devront garantir à leurs salariés un "respect scrupuleux de la distanciation sociale" sur le lieu de travail et dans les transports, a aussi dit la cheffe du gouvernement. Elle a évoqué le risque d'"amendes lourdes", voire de fermetures administratives en cas de non respect par l'employeur d'un premier avertissement sur ce point.Par ailleurs, les voyages à l'étranger "qui ne sont pas considérés comme indispensables seront interdits jusqu'au 5 avril". "Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leur famille proche, sauf pour se rendre au travail et pour les déplacements indispensables", a affirmé la Première ministre à l'issue d'un nouveau Conseil national de sécurité consacré à la pandémie du Covid-19.Parmi ces déplacements jugés essentiels, elle a cité: "Aller chez le médecin, au magasin d'alimentation, à la poste, à la banque, à la pharmacie, prendre de l'essence ou aider des personnes dans le besoin". Les mesures, décidées en concertation avec les entités fédérées, sont d'application dans les trois régions du pays (Flandre, Wallonie et Bruxelles).A condition de respecter une distance raisonnable entre les personnes, l'activité physique en plein air "est recommandée", et chacun pourra la pratiquer avec un membre de sa famille vivant sous le même toit ou avec un ami.Depuis samedi dernier et avant la France, les cafés, restaurants et discothèques étaient déjà fermés en Belgique, tout comme les écoles depuis lundi. En revanche les crèches restent ouvertes ainsi que les librairies, a redit mardi soir la Première ministre . L'accès aux grandes surfaces sera régulé: "Une personne par 10m2 à la fois et une présence de 30 minutes maximum", a aussi précisé la dirigeante libérale francophone.La Belgique, pays de 11,4 millions d'habitants, a recensé officiellement à ce jour 1243 cas de coronavirus et 10 décès.