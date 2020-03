Coronavirus - Confinement : Lucas, 11 ans, offre la tablette qu'il a eue à Noël à des personnes âgées dans un EHPAD

Le geste a touché la direction du Groupement hospitalier de l'Artois (CH de Lens, Béthune Beuvry, Hénin-Beaumont et La Bassée). Il y a quelques jours, elle a reçu un petit colis avec à l'intérieur, une tablette tactile. Et ce mot d'accompagnement, écrit à la main : "J'ai reçu une tablette pour Noël que je n'ai pas encore utilisé. Je sais que vous en avez besoin pour vos résidents. J'ai décidé de vous donner la mienne car c'est important que les familles puissent continuer à se voir et se parler. je suis content de savoir qu'elle va servir pour des personnes âgées." Signé : Lucas, 11 ans.Ce jeune garçon originaire de Béthune (Pas-de-Calais) a vu quelques jours plus tôt un appel lancé sur Facebook par les hôpitaux du secteur concernant le coronavirus et le confinement. Objectif : offrir des tablettes aux résidents des EHPAD (environ 500 personnes âgées) pour leur apprendre à "faire des Skype". "Ma maman m'a montré le message, raconte Lucas. Tout de suite, j'ai pensé à cette tablette qui ne me servait pas. Là, au moins, elle va servir."Lucas vit avec sa grand-mère à la maison et mesure combien il lui serait difficile de ne plus la voir. Et pour elle, ne plus avoir de contacts directs avec sa famille. "Sans visites, le temps est long, confirme-t-on à la communication du Groupement hospitalier des territoires de l'Artois. Cette tablette offerte par ce jeune garçon fait partie d'un lot de 15 que nous avons reçus et que nous mettons à la disposition des résidents. Il faut créer du lien en ces temps de confinement."A noter que l'enseigne nordiste Boulanger a offert, via sa fondation, 10 000 tablettes numériques aux hôpitaux français pour permettre aux malades hospitalisés ou aux personnes hébergées en EHPAD, de maintenir le lien avec leur famille et leurs proches confinés.