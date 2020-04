Coronavirus - Confinement : de nombreux commerces commençent à rouvrir en drive dans le Nord et le Pas-de-Calais

"Sûr et pratique"

Le confinement va entrer dans son 2ème mois et pour de nombreux commerçants qui ne font pas partie des magasins de première nécessité, la situation devient invivable économiquement. Ces derniers jours, un mouvement s'amorce pour rouvrir certains commerces, tout en respectant les contraintes liées à la crise du coronavirus. Grandes enseignes ou petits commerçants, ils choisissent souvent de proposer leurs produits en drive : on commande par téléphone ou sur internet et on vient chercher sur place, sans contact ou presque.Une solution qui est permise par le décret "confinement" : "Les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent rester ouverts, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes". Une façon de vendre qui demande une nouvelle organisation et des salariés volontaires, désormais plus envisageable après plusieurs semaines de réflexion et de travail.La semaine dernière, l'enseigne nordiste Boulanger, spécialisée dans le vente de produits électro-ménagers a ainsi annoncé l'ouverture de 134 drives (sur 170 magasins). « En cette période difficile et exceptionnelle, nous pouvons et nous devons répondre aux besoins indispensables de la vie quotidienne des Français en permettant à chacun de maintenir l’équipement de sa maison, de rester connecté avec ses proches, d’avoir le matériel nécessaire au télétravail, de se divertir, de cuisiner. L’ouverture des ces Drives sans contact offre une solution sûre, pratique et très rapide pour s’équiper» explique dans un communiqué Daniel Broche, directeur client de l'enseigne.Un choix d'autant plus crucial qu'une partie de la concurrence continue à vendre : les grandes surfaces, Amazon... De nombreux pépiniéristes et autres jardineries ou magasins spécialisés dans les plantes ont aussi sauté le pas , pour tenter de sauver les meubles en ce début de printemps. L'enseigne "Les compagnons des saisons", dans la métropole lilloise, a ainsi mis en place un drive pour certaines de ses plantes et produits pour le jardin.A Isbergues ( magasin repéré par la page Facebook L'actu locale autour de Aire et Isbergues ) , "Pièces auto" propose aussi un drive après commande par téléphone. Les enseignes de bricolage (Leroy-merlin, Castorama...) ont été les premières à se lancer après quelques jours de confinement Plus rare, à Bailleul, un magasin de chaussures a décidé de se lancer, avec possibilité d'essayage en extérieur "Cela remporte un grand succès, les rendez vous s’enchainent et les clients sont satisfaits de cette nouvelle initiative !", explique Fanny Duretz. L'objectif est avant tout économique : "Sauver mon commerce et l’emploi de mes 5 salariées, actuellement au chômage ! "Au Cateau-Cambrésis, ce n'est pas un commerce mais la médiathèque qui propose aussi un drive . La livraison de livres ou DVD se fait à la grille et les documents sont déinfectés dès leur retour. Là aussi, on s'adapte.