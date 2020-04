Coronavirus - Appartement, cour de maison ou à distance : la chasse aux oeufs de Pâques s'adapte au confinement

En appartement, savoir ruser

Les chanceux qui ont un jardin

Les familles s'adaptent

À Moreuil, une chasse aux oeufs virtuelle

Le confinement du à l'épidémie de coronavirus, Covid-19, bouscule les habitudes de chacun en ce week-end de Pâques. Les rassemblements familiaux sont interdits, et certains, confinés chez eux, en appartement, n'ont pas d'autre choix que de fêter Pâques en intérieur."Les enfants étaient surexcités, réveillés de bonne heure", raconte Émilie. Ce dimanche 12 avril matin, Rafael et Clémence ont pu partir à la chasse aux oeufs dans leur appartement de Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise. Malgré le confinement, cette famille a su s'adapter pour fêter Pâques avec les enfants. "C'était court, mais la chasse a été fructueuse ! ", s'amuse Emilie.Pour Sandrine, ce sont ses plantes qui ont fait office de jardin : "j'habite en appartement mais j'ai des plantes vertes donc dedans !"Même technique pour Rose de Lima qui a caché dans ses plantes "plein de petits œufs de Pâques". Amba Ange a pu quand profiter de l'extérieur : "je suis en appartement mais avec une terrasse. C'est là que j'ai caché son oeuf de Pâques!"D'autres ont plus de chance, à l'image d'Aaron, 6 ans, qui peut chasser les oeufs de Pâques dans la cour de sa maison à Conty dans la Somme.Lilou, 4 ans, a elle aussi la chance d'avoir un jardin pour la chasse aux oeufs. C'est pour les parents que l'organisation à été plus difficile. "La difficulté a été l'achat des chocolats car le drive et les magasins étaient surchargés", confie son papa. Cette famille a choisi de s'occuper pendant le confinement, "je fabriquais les décorations de Pâques et ma fille et sa maman les peignaient".Pas de repas familial de Pâques, c'est pour beaucoup synonyme de dimanche pascal sans chasse aux oeufs. "On est en maison mais sans mes neveux et nièces qui sont les enfants de la famille, explique Morgane Galiay. Donc on a caché les oeufs dans le jardin. On a fait une vidéo du jardin et les enfants devaient retrouver les oeufs dans la vidéo. Mon neveu de presque 3 ans était super excité mais déçu de ne pas les ramasser lui même et ma nièce a bien repéré tous les chocolats. Vivement la fin du confinement pour pouvoir leur donner ! "La mairie de Moreuil de son côté organisé une chasse aux oeufs, virtuelle. L'idée vient d'une institutrice de l'école primaire de Moreuil qui avait eu l'idée de faire faire des dessins à ses élèves pour Pâques. La mairie à eu l'idée de généraliser l'opération pour tous les enfants de la ville. "Tous les enfants de 0 à 11 ans sont invités à faire un dessin de Pâques. Ils pourront ensuite l'afficher à leur fenêtre après l'avoir scanné et envoyé à la mairie", explique Dominique Lamotte, maire de Moreuil. Les dessins seront ensuite imprimés par la mairie et offerts aux personnes âgées en maison de retraite. « L’objectif est d’apporter de la bonne humeur et de créer un lien inter-générationnel », rajoute-t-il.L'opération a débuté vendredi 10 avril et court jusqu'au vendredi 17 avril. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la ville