Coronavirus : la classique Paris-Roubaix reportée

⚠ REPORT DE L'EDITION 2020 DE PARIS-ROUBAIX ⚠



➡ Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus (COVID19), @amaurysport, en accord avec l’Union Cycliste Internationale, a décidé de ne pas organiser Paris-Roubaix (12 avril) à la date prévue. pic.twitter.com/20O6haKX6i — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) March 17, 2020

On savait que l'Enfer du nord était menacé d'annulation , on sait désormais qu'il est – a minima – reporté. Paris-Roubaix n'aura pas lieu le 12 avril en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi ASO, organisateur de la "reine des classiques" cyclistes.On ignore pour l'heure la date à laquelle l'édition 2020 sera reportée.Depuis 1896, année de la première édition, seules les deux guerres mondiales ont eu raison de Paris-Roubaix, l'un des "monuments" du sport cycliste.La décisions est tout sauf une surprise. "Le cyclisme est comme le reste", avait déclaré sur la ligne d'arrivée de Paris-Nice, ce samedi, sur RMC, Chritian Prudhomme, patron du cyclisme chez ASO. "Tout le sport s’arrête. J’imagine bien que dans les jours qui viennent, pour le mois d’avril en tout cas, les décisions seront les mêmes de la part de l’UCI, des collectivités concernées. Ce qui est tout à fait logique. Ma parole n’a rien d’officiel mais on voit mal comment on pourrait être différent du reste."