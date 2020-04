Coronavirus - Covid-19 : 57 décès supplémentaires en 24h dans les hôpitaux des Hauts-de-France

Selon le dernier bilan communiqué ce lundi 6 avril 2020 par l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France, la région compte désormais officiellement un total de 5301 cas confirmés de coronavirus Covid-19, alors qu'on en dénombrait 4969 dimanche.Cela représente une augmentation de 6,7% en 24 heures.Depuis le 31 mars, l'ARS ne communique plus le décompte des morts par lieu de résidence. Par souci d'harmonisation, elle renvoie désormais vers le site gouvernemental Goédes (Santé publique France), qui comptabilise, lui, les décès survenus dans les hôpitaux régionaux, ce qui inclut des patients transférés d'autres départements ou d'autres régions.Dans les Hauts-de-France, on compte ainsi 577 décès dans les hôpitaux depuis le 1mars. C'est 57 de plus que dimanche (+10,9%).Ce chiffre ne tient pas compte des décès dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ni à domicile. Selon les derniers chiffres de l'ARS, communiqués vendredi 3 avril, 57 décès étaient à déplorer dans les Ehpad des Hauts-de-France depuis le début de l'épidémie, pour 181 pensionnaires contaminés.Rappelons que les chiffres de l'ARS ne correspondent pas à la réalité du nombre de personnes contaminées. Ils donnent seulement une tendance, une indication puisque seules six catégories de personnes sont réellement testées Les cas suspects ou signalés à un médecin ne sont pas du tout comptabilisés. Santé Publique France a rendu publiques des données sur le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de patients en réanimation, les sorties d'hôpital...On sait ainsi que 2227 patients sont hospitalisés dans la région à cause du Covid-19 (+5,1% par rapport à dimanche). Parmi eux, 567 sont actuellement pris en charge dans un service de réanimation, soit 6 de moins que dimanche (-1%). Cette baisse, aussi minime soit-elle, est la première enregistrée depuis le 18 mars.Dans les Hauts-de-France, ce sont les hôpitaux du Nord qui accueillent le plus de patients en réanimation (264) devant ceux du Pas-de-Calais (123), de l'Oise (72), de la Somme (72) et de l'Aisne (36).Selon les chiffres de la Santé Publique, 1219 personnes, hospitalisées dans les Hauts-de-France en raison du Covid-19, ont déjà pu regagner leur domicile.À l'échelle nationale, on compte en France, ce lundi 6 avril, 98 010 cas confirmés de coronavirus pour 8911 morts (6494 dans les hôpitaux et 2417 dans les Ehpad). C'est 833 de plus que dimanche.Les autorités vont lancer une "vaste opération de dépistage" des infections au Covid-19 dans les Ehpad, a déclaré ce lundi le ministre de la Santé Olivier Véran.7072 patients sont actuellement en réanimation en France, sur un total d'environ 29 569 malades infectés hospitalisés.Dans le monde, l'université américaine Johns Hopkins recense ce lundi plus de 70 000 décès liés à cette pandémie de coronavirus Covid-19.