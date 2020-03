Coronavirus - Covid-19 : l'augmentation des cas et des décès a ralenti ces dernières 24h dans les Hauts-de-France

155 nouveaux cas et "seulement" 5 décès de plus en 24 heures. Les courbes se stabilisent dans les Hauts-de-France selon de le dernier bilan communiqué ce dimanche par l'Agence Régionale de Santé (ARS), avec un total de 2653 cas confirmés pour 188 décès. Samedi, on comptait en effet 2498 cas (+6,2%) et 183 décès (+2,7%).Voici la répartition des décès par département, selon lieu de résidence des patients : 92 dans l’Oise (+ 1 décès), 37 dans la Somme (inchangé), 30 dans l’Aisne (inchangé), 22 dans le Nord (+ 4 décès) et 7 dans le Pas-de-Calais (inchangé).Ce décompte est différent de celui du site gouvernemental Goédes qui, lui, prend en compte le lieux de décès (et non la résidence). Du coup, le chiffre de Geodis inclut les patients transférés d'autres départements et régions.Ces chiffres de l'ARS (et de Géodes) ne recensent en effet que les morts à l'hôpital. Les décès en Ehpad ou à domicile n'en font pas partie. Actuellement, selon les derniers chiffres communiqués par l'ARS jeudi, 29 décès étaient à déplorer dans les Ehpad de la région depuis le début de l'épidémie. 4,3% des Ehpad de la région étaient touchés.Rappelons que les chiffres de l'ARS ne correspondent pas à la réalité du nombre de personnes contaminées. Ils donnent seulement une tendance, une indication puisque seules six catégories de personnes sont réellement testées Les cas suspects ou signalés à un médecin ne sont pas du tout comptabilisés. Santé Publique France a rendu publiques des données sur le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de patients en réanimation... On sait notamment que 348 patients des Hauts-de-France sont actuellement hospitalisés dans un service de réanimation (+5,75% par rapport à samedi) sur 1237 patients hospitalisés dans la région (+9,2% par rapport à samedi). Suivez l'évolution de ces données ici 476 personnes, hospitalisées dans les Hauts-de-France en raison du Covid-19, ont déjà pu regagner leur domicile.À l'échelle nationale, on compte en France, ce dimanche 29 mars, 40 174 cas de Covid-19 confirmés (contre 32 964 vendredi), dont 2 606 décès à l'hôpital, selon le dernier bilan officiel (soit 292 décès supplémentaires en 24 heures). 4632 patients sont en réanimation sur un total de 19 354 malades hospitalisés.