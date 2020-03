Coronavirus Covid-19 : en Belgique, les friteries peuvent rester ouvertes

Les mesures dans la lutte contre le #coronavirus sont drastiques pour l’horeca, mais servent à protéger nos citoyens vulnérables.



Important : les commandes à emporter et les livraisons sont entretemps toujours possibles, le secteur peut être rassuré à ce sujet.#covid19 — Maggie De Block (@Maggie_DeBlock) March 13, 2020

Coronavirus: les friteries et sandwicheries à emporter peuvent rester ouvertes

Des écoles fermées, des compétitions sportives et événements culturels annulés, des magasins hors-alimentation clos... La Belgique a pris jeudi des mesures drastiques ( davantage même que la France ) pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19."Une situation grave", selon les mots de la première ministre belge Sophie Wilmès, mais qui ne concernera pas la nourriture à emporter. La ministre de la Santé Maggie de Block l'a précisé sur Twitter.Au pays de la frite et de l'humour surréaliste, la presse n'a donc pas manqué de souligner que les fameuses baraques à frites (frituur en Flandre) seront donc bien ouvertes dans les jours qui viennent. "Chez nous, on sait ce qui compte !, écrit NRJ Belgique . Malgré la propagation du virus, nos friteries resteront ouvertes. C’est la bonne nouvelle de la journée. Un symbole national qui résiste même au virus. Restons positifs et solidaires, une bonne frite mayo au chaud..."Attention, les espaces où l'on peut rester pour manger devront fermer, a précisé la ministre de la Santé. En France, les restaurants et cafés ne sont pour l'instant pas concernées par les restrictions.