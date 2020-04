Coronavirus - Covid-19 : le cap des 500 décès franchi dans les hôpitaux des Hauts-de-France

Selon le dernier bilan communiqué samedi 4 avril 2020 par l'Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France, la région compte désormais officiellement un total de 4 969 cas confirmés de coronavirus Covid-19, alors qu'on en dénombrait 4584 samedi.Cela représente une augmentation de 8.4% en 24 heures.Depuis le 31 mars, l'ARS ne communique plus le décompte des morts par lieu de résidence. Par souci d'harmonisation, elle renvoie désormais vers le site gouvernemental Goédes (Santé publique France), qui comptabilise, lui, les décès survenus dans les hôpitaux régionaux, ce qui inclut des patients transférés d'autres départements ou d'autres régions.Dans les Hauts-de-France, on compte ainsi 520 décès dans les hôpitaux depuis le 1mars. C'est 32 de plus que samedi (+6.56%).Ce chiffre ne tient pas compte des décès dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ni à domicile. Selon les derniers chiffres de l'ARS, communiqués vendredi 3 avril, 57 décès étaient à déplorer dans les Ehpad des Hauts-de-France depuis le début de l'épidémie, pour 181 pensionnaires contaminés. En début de semaine, ce chiffre s'élevait à 44 décès, avec 22,9% des Ehpad de la région touchés.Rappelons que les chiffres de l'ARS ne correspondent pas à la réalité du nombre de personnes contaminées. Ils donnent seulement une tendance, une indication puisque seules six catégories de personnes sont réellement testées Les cas suspects ou signalés à un médecin ne sont pas du tout comptabilisés. Santé Publique France a rendu publiques des données sur le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de patients en réanimation, les sorties d'hôpital...On sait ainsi que 573 patients sont actuellement hospitalisés dans un service de réanimation dans les Hauts-de-France (+2,14% par rapport à samedi) sur 2119 patients hospitalisés dans la région (+4.13% par rapport à samedi).C'est moins que les régions Ile-de-France (2506 patients en réanimation), Grand-Est (950) et Auvergne-Rhône-Alpes (779).Dans les Hauts-de-France, ce sont les hôpitaux du Nord qui accueillent le plus de patients en réanimation (266) devant ceux du Pas-de-Calais (122), de l'Oise (73), de la Somme (73) et de l'Aisne (39).Selon les chiffres de la Santé Publique, 1153 personnes, hospitalisées dans les Hauts-de-France en raison du Covid-19, ont déjà pu regagner leur domicile.À l'échelle nationale, on compte en France, dimanche 5 avril, 70478 cas confirmés (+ 2,73% par rapport à samedi) tandis que le nombre de décès s'élève à (5 889 dans les hôpitaux et 2 189 dans les EHPAD)On compte par ailleurs 3584 établissements médico-sociaux touchés en France par le Covid-19, dans lequels se concentrent 21 348 cas de contamination.Le Directeur général de la Santé a par ailleurs indiqué qu'un "excès de mortalité de 27%" avait été observé sur le territoire durant la semaine du 23 mars au 29 mars, dans 29 départements.6305 patients sont actuellement en réanimation, sur un total d'environ 28 891 malades infectés hospitalisés.Dans le monde, l'université américaine Johns Hopkins recense ce samedi plus de 67 000 décès liés à cette pandémie de coronavirus Covid-19.