Coronavirus Covid-19 : une commune flamande se place elle-même en quarantaine

La commune de Knokke-Heist est désormais en quarantaine, une situation unique dans toute la Belgique, et qui a été prise par son bourgmestre (maire) sans concertation avec la région de Flandre.La station balnéaire de 33 000 habitants qui borde la frontière avec les Pays-Bas est en effet verrouillée : jusqu'au 30 avril, les clubs de sport, les bars de plage ou encore le cinéma local vont être fermés, et toutes les activités culturelles annulées."Alors que le gouvernement fédéral continue à palabrer, nous intervenons nous-mêmes", annonce le bourgmestre Leopold Lippens au Nieuwsblad (article en néerlandais)."S'il y a 400 morts dans trois semaines, on dira que je suis une ordure. Donc si on parvient à modérer ce virus, ce sera déjà une victoire. Et comme on a une population assez âgée à la côte, j'ai décidé qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'il fallait y aller", a également précisé le bourgmestre à RTL.be . Un habitant sur trois est âgé de plus de 65 ans.Le coronavirus Covid-19 a fait trois morts en Belgique