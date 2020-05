Coronavirus Covid-19 - Déconfinement, 2ème phase : les annonces d'Edouard Philippe

Nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d’île-de-France, la Guyane et Mayotte, où le virus circule plus qu’ailleurs. Dans ces départements « oranges », le #déconfinement sera, pour 3 semaines, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. pic.twitter.com/5bgWownjoF — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

REPLAY. Déconfinement : revoyez l'intervention d'Edouard Philippe

EN DIRECT | Conférence de presse du Premier ministre @EPhilippePM sur la deuxième étape du #déconfinement. https://t.co/ECQbzZIzxz — Gouvernement (@gouvernementFR) May 28, 2020

Déconfinement, acte II. Les Hauts-de-France sont passés officiellement au vert sur la carte dévoilée ce jeudi par Edouard Philippe. La région était en rouge depuis 3 semaines, comme le Grand Est, la Bourgogne Franche Comté et l'Ile de France. Comme ailleurs, tous les indicateurs montrent que l'épidémie sont positifs : "Si je devais résumer l'ensemble des données que nous allons vous présenter, je vous dirais que les résultats sont bons sur le plan sanitaire", a affirmé Edouard Philippe.Le Premier ministre a indiqué que dans les régions vertes (partout, sauf Ile-de-France, Mayotte et Guyane) "la vie pratiquement normale" va pouvoir reprendre.à partir du 2 juin :-réouverture des restaurants, cafés et bars avec des instructions sanitaires strictes (10 par table max, masque pour le personnel, 1 mètre entre les clients...)-réouverture des lycées, collèges et écoles A partir du 2 juin, les collèges pourront accueillir les élèves de la 6e à la 3e en zone verte. Les lycées généraux, technologiques et professionnels vont ouvrir sur "au moins un niveau". Il n'y aura pas d'oral du bac français.-réouverture de la plupart des derniers commerces fermés-reprise progressive de la vie culturelle et sportive-réouverture des parcs et jardins-réouverture des salles de spectacle, salles de sport, musées, piscines, parcs de loisirs. Avec à chaque fois le respect de la distanciation sociale. "Notre plus grand adversaire, ce sont les très grands rassemblements", estime Edouard Philippe. Encore plus "dans un milieu confiné et sans organisation spécifique". Une jauge maximale de 5 000 personnes sera fixée pour les événements en plein air.-réouverture des cinémas à partir du 22 juin-réouverture totale des plages, lacs et plans d'eau mais avec masque obligatoire-les rassemblements restent limités à 10 maximum-interdiction des sports de contact-maintien du télétravail partout où cela est possible-fermeture des boîtes de nuit maintenue, tout comme les stadesLa règle des 100 km (déplacements limités) n'est plus justifiée. A compter du 2 juin, on peut se déplacer n'importe où mais le premier ministre en appelle à la responsabilité pour ne pas aller trop loin, trop souvent.Les frontières avec les pays européens (Belgique) vont rouvrir à compter du 15 juin. C'est en tout ce que souhaite le gouvernement