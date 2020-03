Coronavirus Covid-19 : le festival Series Mania annulé

Un remboursement pour les événements payants

Chers festivaliers, merci pour votre soutien et votre fidélité. Tous les achats et les places pour les événements payants de Séries Mania (pass, weekend, concert, escape game…) vous seront remboursées intégralement et directement sur votre compte dans les prochains jours. — SERIES MANIA (@FestSeriesMania) March 11, 2020

Merci aux équipes de @FestSeriesMania qui avaient préparé cette édition 2020. Je fais confiance à toute l’équipe pour revenir dès 2021 avec une nouvelle édition toujours aussi populaire et ambitieuse, que la Région @hautsdefrance soutiendra fidèlement. #SeriesMania https://t.co/iXl5VIys2k — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) March 11, 2020

La direction du festival Series Mania a annoncé ce mercredi 11 mars "l'annulation de l'ensemble du festival (...) qui devait se dérouler du 20 au 28 mars à Lille et dans la région Hauts-de-France" à cause de l'épidémie de coronavirus Covid-19.Le festival, qui rassemble depuis son installation à Lille 80 000 festivaliers et plus de 3000 professionnels, est directement touché par l'interdiction des rassemblemeznts de plus de 1000 personnes. La direction du festival regrette "une décision difficile, en particulier pour notre public".Aucun report n'est prévu, au contraire les organisateurs du festival donnent déjà "rendez-vous en 2021". Quant aux événements payants autour de Séries Mania, notamment les pass, les concerts ou l'escape-game, ils seront "remboursés intégralement et directement sur votres compte dans les prochains jours", indique Séries Mania.Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui soutient le festival depuis son implantation à Lille, a assuré que la région restait "très attachée à son rayonnement et à le voir se développer dans les années futures"."Je donne d'ores et déjà rendez-vous en 2021 au public, aux professionnels, aux décideurs politiques et de l'industrie, pour une nouvelle édition que nous nous efforcerons de tout notre coeur de rendre encore plus ambitieuse et rayonnante", a lancé de son côté Laurence Herszberg, la directrice générale de Séries Mania.