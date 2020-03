Coronavirus - Covid-19 : forte augmentation du nombre de cas et décès dans les Hauts-de-France, selon le dernier bilan

390 cas et 10 décès de plus en 24 heures. 2300 cas confirmés, dont 157 décès dans les Hauts-de-France. C'est le dernier bilan communiqué ce vendredi 27 mars par l'Agence régionale de la Santé (ARS). Mercredi, on comptait 1910 cas (+20%) et 147 décès (+6,8%). Des augmentations qui sont parmi les plus élevées depuis le début de l'épidémie."La vague épidémique de coronavirus est ce moment en train d’arriver en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. C'est une vague extrêmement élevée", a déclaré ce vendredi matin le Premier ministre Edouard Philippe. Voici la répartition des décès par département : 70 dans l’Oise, 36 dans la Somme, 29 dans l’Aisne, 16 dans le Nord et 6 dans le Pas-de-Calais.Ces chiffres de l'ARS ne recensent que les morts à l'hôpital. Les décès en Ehpad ou à domicile n'en font pas partie. Actuellement, selon les derniers chiffres communiqués par l'ARS, 29 décès sont à déplorer dans les Ehpad de la région depuis le début de l'épidémie. 4,3% des Ehpad de la région sont touchés.Rappelons que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité du nombre de personnes contaminées. Ils donnent seulement une tendance, une indication puisque seules six catégories de personnes sont réellement testées Les cas suspects ou signalés à un médecin ne sont pas du tout comptabilisés. Santé Publique France a rendu publiques des données sur le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de patients en réanimation... On sait notamment que 271 patients des Hauts-de-France sont actuellement hospitalisés dans un service de réanimation. Suivez l'évolution de ces données ici À l'échelle nationale, on compte en France, ce vendredi 27 mars, 32 964 cas Covid-19 confirmés (contre 29 155 jeudi), dont 1995 décès à l'hôpital, selon le dernier bilan officiel (soit 299 décès supplémentaires en 24 heures). 3787 patients sont en réanimation sur un total de 15732 malades hospitalisés. Parmi les 3 787 personnes actuellement placées en réanimation en lien avec l'épidémie, 42 sont âgées de moins de 30 ans.