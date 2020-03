Coronavirus Covid-19 : les journées Défense et Citoyenneté annulées du 16 au 29 mars dans le Nord et le Pas-de-Calais

Pas de Journées Défense et Citoyenneté pour les jeunes du Nord et du Pas-de-Calais, en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.Le Centre du service national de Lille a indiqué, ce vendredi 13 mars, que "les journées défense et citoyenneté sur l'ensemble du Nord et du Pas-de-Calais sont annulées à compter du lundi 16 mars et jusqu'au 29 mars 2020 inclus."L'annulation de cette journée, qui a succédé en 2011 à la Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD), touche ainsi 4000 jeunes âgés de 17 à 25 ans, qui étaient censés.Cette annulation intervient au lendemain du discours d'Emmanuel Macron, qui a annoncé la fermeture des crèches, écoles, lycées et universités "dès lundi et jusqu'à nouvel ordre" pour "protéger" les enfants et "réduire la propagation" du coronavirus. Dans l'Académie de Lille, 836 167 jeunes, des écoliers aux étudiants, sont concernés