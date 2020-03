Coronavirus - Covid-19 : le nombre de cas confirmés a continué d'augmenter ces dernières 24h dans les Hauts-de-France

97 cas supplémentaires et 6 nouveaux décès. C'est le bilan officiel communiqué ce dimanche 22 mars par l'Agence régionale de la Santé (ARS) des Hauts-de-France. Au total, on compte désormais 943 cas confirmés de coronavirus - Covid-19 contre 856 samedi, soit une augmentation de plus de 10% en 24h, un peu moins importante que la veille.Le nombre de décès continue à augmenter mais à un rythme également légèrement ralenti. 6 décès de plus par rapport à samedi. 97 décès liés au coronavirus dont voici la répartition par département : 50 dans l’Oise ( dont un médecin urgentiste de Compiègne ), 21 dans l’Aisne, 20 dans la Somme, 2 dans le Pas-de-Calais et 4 dans le Nord.L'ARS rappelle que ces chiffres sont simplement des indicateurs. Ils ne correspondent pas à la réalité du nombre de personnes contaminées. Seules six catégories de personnes sont réellement testées :► les personnes fragiles► les deux premières personnes présentant des symptômes évocateurs du COVID-19 dans les structures médico-sociales► les personnes hospitalisées présentant des symptômes évocateurs de Covid-19► les professionnels de santé présentant des symptômes évocateurs de Covid-19► les femmes enceintes symptomatiques quel que soit le terme de la grossesse► les donneurs d’organesLes cas suspects ou signalés à un médecin ne sont pas du tout comptabilisés pour le moment. Selon l'ARS, ils devraient l'être dans les heures ou jours qui viennent. Santé Publique France va en effet rendre publiques des données sur le modèle de celles qui sont diffusées sur la grippe ou la gastro. Un bilan statistique basé sur des études épidémiologiques (nombre de consultations, nombre de cas graves ou de décès…) qui va donner la prévalence du coronavirus.En France, l'épidémie a causé à ce jour la mort de 562 patients (112 supplémentaires samedi). Le nombre de patients hospitalisés a atteint 6 172 (+18% entre vendredi et samedi), dont 1 525 cas graves en réanimation, selon le ministère de la Santé.En Belgique, on compte désormais 3401 cas confirmés, dont 75 décès.