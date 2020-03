Coronavirus - Covid-19 : le nombre de cas confirmés et de décès continue à augmenter dans les Hauts-de-France

les personnes fragiles

les deux premières personnes présentant des symptômes évocateurs du COVID-19 dans les structures médico-sociales

les personnes hospitalisées présentant des symptômes évocateurs de Covid-19

les professionnels de santé présentant des symptômes évocateurs de Covid-19

les femmes enceintes symptomatiques quel que soit le terme de la grossesse

les donneurs d’organes

Toujours en augmentation. 1910 cas confirmés, dont 147 décès dans les Hauts-de-France. C'est le dernier bilan communiqué ce jeudi 26 mars par l'Agence régionale de la Santé (ARS). Mercredi, on comptait 1753 cas (+8,96%%) et 137 décès (+7,3%). Des augmentations moins fortes que les jours précédents.Voici la répartition des décès par département : 68 dans l’Oise, 32 dans la Somme, 27 dans l’Aisne, 14 dans le Nord et 6 dans le Pas-de-Calais.Ces chiffres de l'ARS ne recensent que les morts à l'hôpital. Les décès en Ehpad ou à domicile n'en font pas partie. Actuellement, selon l'ARS, 29 décès sont à déplorer dans les Ehpad de la région depuis le début de l'épidémie. 4,3% des Ehpad de la région sont touchés.Rappelons que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité du nombre de personnes contaminées. Ils donnent seulement une tendance, une indication puisque seules six catégories de personnes sont réellement testées Les cas suspects ou signalés à un médecin ne sont pas du tout comptabilisés pour le moment. Santé Publique France a rendu public des données sur le nombre de personnes hospitalisées, le nombre de patients en rénaimation... Suivez l'évolution de ces données ici On sait aussi qu'au CHU de Lille, 142 patients sont hospitalisés dont 80 positifs confirmés au Covid-19. Parmi ces 80 personnes, 40 sont en réanimation.À l'échelle nationale, on compte en France, ce jeudi 26 mars, 29 155 cas confirmés de Covid-19, dont 1 696 décès à l'hôpital, selon le dernier bilan officiel. 3 375 patients sont en réanimation sur un total de 13 904 malades hospitalisés.