Coronavirus - Covid-19 : le nombre de cas confirmés et de décès continue à augmenter dans les Hauts-de-France

On compte 668 cas confirmés de coronavirus dans les Hauts-de-France, selon le dernier bilan communiqué ce mercredi soir par l'Agence Régionale de Santé. +9% en 24h (612 cas ce mardi.Le nombre de décés continue à augmenter également. il monte désormais à 55, soit 9 de plus en 24h : 35 dans l’Oise, 9 dans l’Aisne, 9 dans la Somme, 1 dans le Pas-de-Calais et 1 dans le Nord.Il faut rappeler que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité du nombre de personnes contaminés. Ils donnent seulement une tendance, une indication puisque seuls six catégories de personnes sont réellement testés . Les cas suspects ou signalés à un médecin ne sont pas du tout comptabilisés pour le moment.Selon, l'ARS, ils devraient l'être dans les heures ou jours qui viennent. Santé Publique France va en effet rendre publiques des données sur le modèle de celles qui sont diffusées sur la grippe ou la gastro. Un bilan statistique basé sur des études épidémiologiques (nombre de consultations, nombre de cas graves ou de décès…) qui va donner la prévalence du coronavirus.La région Hauts-de-France est toujours la 4ème région française la plus touchée par le coronavirus. Environ 10 cas pour 100 000 habitants.En France, on compte 175 décès (27 de plus que la veille) et 699 patients dans un état grave étaient en réanimation (contre 400 dimanche) sur 2.579 malades hospitalisés, avec certains services d'urgence saturés.