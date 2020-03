Coronavirus Covid-19 : le nombre de cas continue d'augmenter dans le Nord et le Pas-de-Calais

Huit cas de plus. Le Nord et le Pas-de-Calais comptent désormais 28 cas de contamination au coronavirus Covid-19, contre 20 la veille.De façon plus précise, l'Agence régionale de la Santé (ARS) des Hauts-de-France communique ce mercredi 11 mars sur 21 cas dans le Nord (7 de plus qu'hier) et 7 dans le Pas-de-Calais (1 de plus). En revanche, les autorités sanitaires ne communiquent plus sur les lieux de résidence des malades.À l'échelle des Hauts-de-France, on compte désormais 222 cas, soit 41 cas supplémentaires en 24 heures. Parmi elles, 16 personnes sont décédées : 11 dans l'Oise (dont un nouveau), 2 dans la Somme, 2 dans l'Aisne et 1 dans le Pas-de-Calais.