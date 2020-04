Coronavirus Covid-19 : opération coupe gratuite (en extérieur) pour soignants hommes au CH de Lens

Un coiffeur sur la pelouse du Centre hospitalier de Lens / © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Taille de barbe ou coupe de cheveux... Les personnels soignants hommes du Centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais) ont eu droit vendredi aux services gratuits de deux barbiers-coiffeurs de la ville installés pour l'occasion sur la pelouse de l'établissement.Infirmiers, médecins mais aussi pompiers... Une vingtaine de membres du centre ont fait la queue à l'extérieur vendredi matin, en respectant les gestes barrières, avant de passer entre les mains des deux professionnels, dûment masqués et gantés. Les créneaux avaient été réservés à l'avance et le matériel de coiffure a été désinfecté après chaque "client"."Nous nous félicitons que ces coiffeurs aient proposé à l'hôpital de venir couper les cheveux gracieusement. On espère que ça ouvrira des perspectives pour des opérations identiques pour nos personnels féminins", a déclaré la direction du centre hospitalier.