Coronavirus Covid-19 : le virus se transmet bien dans l'air, selon une étude néerlandaise réalisée sur des furets

Gouttes ou aérosols

Le Covid-19 peut se transmettre dans l'air, sans aucun contact (direct ou indirect) : c'est ce que des chercheurs néerlandais disent avoir réussi à établir scientifiquement via une étude réalisée avec des furets Jusqu'à maintenant, cette idée de transmission aérienne était généralement admise dans le monde entier mais ce n'était pas prouvé : “Cela transforme une présomption en un fait étayé scientifiquement”, explique Sander Herfst, virologue au centre hospitalier universitaire Érasme à Rotterdam, aux Pays-Bas, citée par BD.nl Des furets ont été tenus à au moins dix centimètre de distance d'un furet infecté par le coronavirus. Au bout de quelques jours, tous ont été infectés. D'autres furets ont été placés en contact direct avec le même furet infecté : ils ont été contaminés plus rapidement. Dans les deux cas, les animaux ont subi une infection importante des voies respiratoires.Conclusion de cette étude : les particules qui flottent longtemps dans l’air, via des gouttes ou des aérosols, et peuvent être inhalées parfois des heures plus tard peuvent transporter le virus. Une preuve selon les scientifiques que la distanciation sociale est indispensable.L'étude n'a pas réussi à déterminer la distance que pouvait parcourir le virus. "Dans des études de suivi, nous étudierons donc plus avant si le transfert d'air est également possible sur une plus grande distance, et donc uniquement via des aérosols", souligne la virologue néerlandaise.