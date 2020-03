Coronavirus Covid-19 : voici la liste des événements annulés, reportés ou maintenus dans le Nord et le Pas-de-Calais

Les événements annulés ou reportés

La foire d'art contemporain Art Up, initialement prévue à Lille à partir du 3 au 5 mars, a été reportée au mois de juin.

La projection de la série "Skam France" à Lille le 6 mars.

Les huitièmes, quarts et demi-finales des championnats de France juniors et le Critérium national cadets de boxe, prévus à Olhain du 6 au 8 mars.

Le bal du Sporting, à Dunkerque, qui était prévu le 7 mars au Kursaal

Le championnat régional de judo à Calais, prévu les 7 et 8 mars.

Le concert du rappeur Ninho, prévu le 10 mars au Zénith de Lille, est reporté au 19 septembre.

Le concert du Mozart Group, prévu le 10 mars au Colisée de Roubaix, est reporté au 3 juin.

Le spectacle d'Ines Reg au théâtre Sebastopol de Lille, prévu le 11 mars est reporté au 15 juin.

Le concert "Flash Piano à l'Orchestre national de Lille, le 12 mars, est annulé.

Le concert "Best of 80" prévu le 12 mars à Scénéo, à Longuenesse, est reporté au 19 juin.

Le spectacle de Maxime Gasteuil au Sebastopol de Lille, prévu le 12 mars, est reporté au 5 juin.

Toujours au Zénith de Lille, les deux concerts de Gims au Zénith de Lille, les 11 et 12 mars, sont reportés au 25 et 26 juin.

Le concert de Calypso Rose, prévu le 13 mars à l'Aeronef de Lille, est reporté.

Le concert de "Boulevard des Airs", au Zénith de Lille, prévu le 13 mars, a été reporté au 9 octobre.

Le concert des Goldmen, prévu au Sebastopol le 13 mars, a été reporté à une date ultérieure.

Le concours de belote de Lumbres, organisé le 14 mars.

Le concert "Best of 80", prévu au Zénith de Lille le 13 mars, a été reporté au 17 juin.

Le salon Immotissimo, prévu du 13 au 15 mars à Lille, est reporté à une date ultérieure.

Le salon Viving Lille, prévu au Grand Palais du 13 au 15 mars, est reporté aux 12 et 14 juin.

Le salon ID Home, prévu du 13 au 15 mars au Stade Bollaert à Lens, est reporté du 5 au 7 juin.

Le salon du livre de Bondues, les 14 et 15 mars, est annulé.

Le salon des véhicules anciens Ravera, prévu le 15 mars à Artois Expo, est annulé.

Le bal du Printemps, l'un des derniers bals du carnaval de Dunkerque, qui était prévu le 14 mars.

Le concert de M Pokora au Zénith de Lille, le 15 mars, a été reporté sine die.

Les Puces du Nord, prévues à Gayant Expo à Douai le 15 mars, sont annulées.

Le match France-Irlande de rugby féminin prévu le 15 mars à Villeneuve-d'Ascq, est reporté.

Le salon Tom&Co, prévu au Grand Palais de Lille les 17 et 18 mars, est reporté.

La soirée concert The Dire Straits & Supertramp, prévue au Sebastopol le 18 mars, a été reportée sans date.

Le triathlon indoor de Liévin, censé se tenir du 18 au 21 mars, est reporté à une date ultérieure.

Le concert de Charlélie Couture prévu le 18 mars à Boulogne-sur-Mer

Le concert des Ogres de Barback, prévu le 19 mars à l'Aeronef de Lille, est reporté.

Le spectacle d'Elodie Poux, prévu le 20 mars au Sebastopol, est reporté à une date ultérieure.

Les Nuits de la filature, prévues les 20 et 21 mars à Saint-André-lez-Lille, sont annulées.

Le Printemps de la Magie, prévu le 21 mars à Sportica Gravelines, est annulé.

Le spectacle de Jean-Marie Bigard prévu le 24 mars au Kursaal de Dunkerque est reporté au 26 mai.

Le concert de Dadju prévu le 25 mars est reporté au 21 octobre.

Les spectacles de Jérémy Ferrari, prévus les 25 et 26 mars, sont reportés aux 16 et 17 juin.

Le concert de Chinese Man, prévu le 26 mars à l'Aeronef de Lille, est reporté.

Le concert de Christophe Maé, prévu le 27 mars au Zénith de Lille a été annulé et ne sera pas reporté.

Le festival du jeu "Ludinord", prévu les 28 et 29 mars à Mons-en-Barœul.

Le concert de Roméo Elvis, prévu le 29 mars à Scénéo à Longuenesse, est reporté au 2 octobre.

Le salon de la moto de Pecquencourt, prévu les 28 et 29 mars, est annulé.

Les concerts du Punk Floyd Symphonic Show, prévus les 28 et 29 mars au Colisée de Roubaix, sont reportés aux 27 et 28 juin.

Le festival lillois Series Mania, prévu à la fin du mois de mars, a été annulé.

Le spectacle de Kyan Khojandi, prévu le 31 mars, est reporté.

La Semaine de l'industrie, prévue du 30 mars au 5 avril, a été reportée au 16 au 22 novembre.

Le salon DK Job Alternance, prévu le 1er avril au Kursaal de Dunkerque, est reporté.

Le concert de Vitaa et Slimane, prévu le 4 avril au Zénith de Lille, a été reporté au mois d'octobre.

Le spectacle d'Anne Roumanoff, prévu le 4 avril, est reporté au 10 septembre.

Le salon "Maker Faire Lille 2020", qui devait se tenir du 3 au 5 avril, est annulé.

L'Enfer vert de Maroilles, prévu le 5 avril, est annulé.

La Lille Fashion Week, qui devait se teinr du 8 au 11 avril, est annulée.

Le spectacle de Michele Bernier, prévu le 9 avril au Kursaal de Dunkerque, est reporté au 26 novembre.

Les Rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer, prévues du 11 au 19 avril, sont annulées.

Le Carnaval de Denain, prévu le 13 avril, est annulé.

La fête de la coquille Saint-Jacques, prévue les 11 et 12 avril à Étaples.

Le concert de -M-, prévu au Zénith de Lille le 16 mai, est reporté au 26 septembre.

Les événements maintenus

Le concert de Jean-Louis Aubert au Zénith de Lille, le 4 mars.

Le concert d'Irish Celtic au Zénith de Lille, le 5 mars.

L'événement Profession'L Lille, à la Cité des Échanges de Marcq-en-Barœul, les 5 et 6 mars.

Le concert La Bretagne en Musique au Zénith de Lille, le 6 mars.

Le spectacle de Norman au Zénith de Lille, le 7 mars.

Le ciné-concert Le Grand Bleu, au Zénith de Lille le 8 mars.

Le concert "Destin russe" à l'Orchestre national de Lille, le 11 mars.

Les représentations du Cirque Arlette Gruss à Lille, du 12 au 18 mars, sont maintenues sous la barre des 1000 spectateurs.

L'exposition internationale d'orchidée, à l'abbaye de Vaucelles, du 12 au 16 mars, est maintenue.

Le spectacle d'Oldelaf, prévu à Hem le 12 mars

Le rallye du Touquet, prévu les 13 et 14 mars.

Le spectacle de Tayc au Splendid de Lille le 14 mars.

L'USDK devrait bel et bien jouer le 18 mars, devant ses abonnés.

Le concert de Charlélie Couture prévu le 18 mars à Boulogne-sur-Mer, qui sera plafonné à 1000 billets.

Le Grand Prix de Denain, prévu le 19 mars.

Le trail évasion de Seninghem, prévu le 22 mars, clôt ses inscriptions à 1000 places.

Aidez-nous à compléter la liste Vous connaissez d'autres événements reportés, annulés ou au contraire maintenus, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse : france3hautsdefrance@gmail.com.

"Les rassemblements de plus 1.000 personnes seront désormais interdits en France pour freiner la propagation du coronavirus" a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran à l'issue d'un Conseil de Défense à l'Elysée de plus de deux heures, ce dimanche.Conséquences pour de nombreuses manifestations, des annulations ou des reports. Le syndicat national, qui regroupe les producteurs, diffuseurs, salles et festivals, demande une réunion de crise avec les ministères de la santé et de la culture.Pour les matchs de la Ligue de football et pour certains de basket, les rencontrent qui se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. Une mesure qui ne concerne pas les "événements considérés comme utiles à la vie de la nation", comme par exemple, les élections municipales de ce week-end.