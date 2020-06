Coronavirus, crise économique et pauvreté : le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire augmente

A Lille - Villeneuve d'Ascq, l'université est encore à l'arrêt, mais de nombreux étudiants étrangers sont toujours confinés dans leurs résidences. Sans restaurant universitaire et sans possibilité de petit boulot. Alors ils sont nombreux à se rendre aux distributions gratuites de nourriture organisées par le CROUS. Beaucoup ont perdu leur petit boulot pendant le confinement.

"Vue la situation, on a des fins de mois supers difficiles et ça nous aide beaucoup", explique une étudiante venue chercher quelques vivres.

Ici, en quelques semaines, le nombre de bénéficiaires a explosé pendant le confinement. Un constat qu'ont fait toutes les associations, qui redoutent une rentrée compliquée. "On s'attend malheureusement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à une vague de public qui va arriver parce qu'on entend des fermetures d'entreprises, des petits commerces qui vont mal. Forcément, tous ceux-là on va les avoir à notre porte, explique Romain Gayot, directeur général du Secours Populaire du Nord.

Coronavirus et pauvreté : le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire augmente

Reportage de Marianne Mas, Sergio Rosenstrauch, Emmanuel Quinart et Amandine Maquet

"On prépare le pire"

Et c'est en partie à la Banque alimentaire que tout va se jouer. Cettte association (à travers d'autres associations) aide 106 000 personnes dans le Nord et le Pas-de-Calais en temps normal. Pendant la crise sanitaire, de très nombreuses associations sont venues frapper à sa porte... Résultat : 8000 bénéficiaires supplémentaires (4000 dans le Nord, 4000 dans le Pas-de-Calais) mais aucune visibilité sur les mois à venir. "Le problème, c'est qu'on ne sait pas quantifier, analyse Jacques Devaux, Président bénévole de la Banque Alimentaire du Nord. Tout ce qu'on peut prendre en charge, pour l'instant, on le prend. Mais on ne sait pas si on aura assez. On prépare le pire..."

Même constat dans le Pas-de-Calais : "Énormément de gens que l'on ne connaissait pas viennent nous demander de l'aide", explique à Europe 1 Isabelle, responsable de Dynamique, une association d'aide aux plus démunis à Lens. Dans ce département aussi, la Banque alimentaire a peur de manquer de vivres à donner. Seule certitude : l'Etat a promis un crédit supplémentaire pour acheter des produits qui pourraient venir à manquer dans les prochaines semaines.

De son côté, la préfecture du Pas-de-Calais a distribué dans le département de Chèques Urgence Alimentaire. 3 331 chéquiers de 15 coupons de 3,50 euros (un chéquier par famille pour 15 jours) sont distribués dans les CCAS.