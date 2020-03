Coronavirus : critiqué pour son approche d'“immunité collective”, le gouvernement britannique infléchit sa stratégie

Réquisitions envisagées

Interrogé sur Sky News, le ministre de la Santé Matt Hancok a confirmé les informations de presse selon lesquelles le gouvernement prévoit de confiner les plus de 70 ans jusqu'à quatre mois. "Ça fait partie de notre plan d'action, oui, nous le dévoilerons plus en détail le moment venu", a-t-il déclaré. Face à la pandémie, "nous voulons avoir la meilleure réponse du monde", a-t-il affirmé.Sous le feu de critiques de nombreux scientifiques estimant qu'il tarde à prendre des mesures radicales, le gouvernement de Boris Johnson dévoile au compte-goutte dans la presse les mesures qui entreront en vigueur "dans les semaines qui viennent". Il envisage notamment d'interdire les rassemblements de masse à partir du week-end prochain, une mesure déjà en vigueur dans les pays voisins."Les mesures que nous prenons, les mesures que nous allons prendre, sont très significatives et vont perturber la vie quotidienne de tout le monde dans le pays", a-t-il ajouté, précisant que le contenu des lois d'urgence sera présenté mardi.Selon la presse britannique, outre la fermeture des pubs et restaurants, ou encore des écoles, mesures déjà mise en place dans plusieurs pays en Europe, le gouvernement envisage réquisitions de cliniques et même d'hôtels pour soigner les patients. Pour l'heure, le gouvernement, qui espère retarder le pic de l'épidémie à l'été pour amortir le choc pour les services de santé, a donné pour consigne que les personnes présentant des symptômes restent confinées pendant une semaine.Pressé par des scientifiques de publier les éléments sur lesquels se fonde le gouvernement pour définir sa politique, le ministre de la Santé a affirmé que ce serait chose faite "dans les jours qui viennent". Matt Hancock s'est également évertué à tenter d'éteindre la controverse autour de l'"immunité collective" évoquée par le conseiller scientifique du gouvernement Patrick Vallance, qui nécessite que 60% de la population soit infectée."L'immunité collective n'est ni notre but ni notre politique, c'est un concept scientifique", a déclaré le ministre de la Santé, "notre politique est de protéger des vies et de vaincre ce virus"."Je dois être honnête avec vous, avec le public britannique: beaucoup plus de familles vont perdre leurs proches prématurément”, avait déclaré jeudi le Premier ministre Boris Johnson, lors d'une conférence de presse. Selon le dernier bilan officiel, le Royaume-Uni compte 1143 cas dont 21 morts.