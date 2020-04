Coronavirus : depuis le début du confinement, les “vols à la roulotte” sur les voitures stationnées se multiplient

à Lille, à 18H30, avec deux mineurs et un majeur interpellés rue Colbrant, après des dégradations commises rue Inkerman,

à Lomme, pour un homme fouillant l'habitacle d'une voiture avec la porte grande ouverte, avenue du Mont à Camp vers 3H.

à Armentières, avec un mineur et un majeur interpellés à 4H, rue Paul Hazard.

Deux flagrants délits par jour en moyenne

[#ContreLesVols #Covid19]

Hier à 20h, un #appel17 signale un vol dans un véhicule sur le parking du personnel soignant du #CHU de #Lille.



Les policiers interpellent le suspect. Il est identifié et trouvé en possession du 📱 de la victime.



🚨 Victimes ou témoins : #Réflexe17 🚨 pic.twitter.com/ZMZDge22Fa — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) April 6, 2020

GPS, téléphone ou sac à main... Ne laissez rien de valeur dans votre véhicule ! Depuis le début du confinement, la police a constaté une augmentation du nombre de "vols à la roulotte", c'est-à-dire des vols commis sur des véhicules qui ne sont pas occupés, le plus souvent la nuit.Pour la seule soirée du lundi 6 et la nuit du lundi au mardi, la police du Nord a recensé plusieurs faits :"En moyenne, depuis une semaine, les policiers interpellent deux 'roulottiers' en flagrant délit par par jour", indique-t-on à la DDSP du Nord.Dimanche soir, un vol de cette nature avait même été commis sur le parking du CHU de Lille, et un homme avait été trouvé en possession du téléphone portable d'un membre du personnel hospitalier.