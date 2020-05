Coronavirus : les décès ont augmenté de 15,9% dans les Hauts-de-France en mars et avril par rapport à 2018 et 2019

La mortalité par département



Forte surmortalité dans les Ehpad





Surmortalité marquée chez les plus de 65 ans





18,5% de surmortalité en France métropolitaine

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié vendredi les derniers chiffres sur la mortalité en France . Ceux-ci couvrent désormais l'ensemble des mois de mars et d'avril 2020, ainsi que les 4 premiers jours de mai. Il s'agit des décès toutes causes confondues mais ils permettent de mesurer l'impact qu'a pu avoir la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 sur chaque chaque région et chaque département.Entre le 1mars et le 4 mai, les Hauts-de-France ont ainsi enregistré un total de 12 069 décès : c'est 2 245 décès de plus que l'an dernier sur la même période (+22,8%) et 1063 de plus qu'en 2018 (+9,6%), année marquée par une grippe saisonnière particulièrement virulente.Si on se base sur la moyenne des deux dernières à pareille époque, on peut évaluer la surmortalité régionale à +15,9% entre le 1mars et le 4 mai.Dans la région, la situation varie selon les départements (et même selon les communes, comme l'a illustré une de nos précédentes enquêtes dans le Nord et le Pas-de-Calais ).Sans surprise, c'est le département de l'Oise, premier et principal foyer épidémique de la région, qui enregistre la plus forte surmortalité entre le 1mars et le 4 mai : +49,1% par rapport à la moyenne observée en 2018-2019. Ce qui représente 555 morts de plus.Viennent ensuite l'Aisne (+32,5% ; 343 décès de plus que la moyenne 2018-2019) et la Somme (+17,4% ; 203 décès de plus).Dans le Nord, la hausse de la mortalité est plus contenue (+10,1%), mais cela réprente tout de même 445 morts de plus que la moyenne enregistrée sur les deux dernières annéesC'est dans le Pas-de-Calais que la surmortalité est la moins élevée : + 4%, soit 107 décès de plus que la moyenne 2018-2019. Il s'agit d'ailleurs du seul département des Hauts-de-France qui a enregistré moins de morts cette année entre le 1mars et le 4 mai qu'en 2018 (21 décès de moins).Rappelons que ces chiffres de l'Insee tiennent compte du département où a été constaté le décès et non du département de résidence du défunt.A l'échelle régionale, ce sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées qui enregistrent la plus forte surmortalité : +41,9% (346 décès de plus que la moyenne enregistrée en 2018-2019). Avec, là aussi, des disparités départementales : +103,5% dans l'Oise, +81,7% dans l'Aisne, +34,5% dans la Somme, +31,4% dans le Pas-de-Calais, +16,1% dans le Nord,Dans les hôpitaux et cliniques de la région, on observe une surmortalité de 19,1% (1068 décès de plus qu'en 2018-2019) : +42,9% dans l'Oise, +33,8% dans l'Aisne, +21,3% dans la Somme, +6,4% dans le Nord. Seuls les hôpitaux du Pas-de-Calais ont enregistré moins de morts par rapport à la moyenne des deux dernières années (-3,1%).Le nombre de décès survenus au domicile a quant à lui augmenté de 12,6% dans les Hauts-de-France entre le 1mars et le 4 mai (350 mort de plus qu'en 2018-2019) : +19,5% dans l'Aisne, +18,7% dans le Nord, +10,8% dans l'Oise, +4,7% dans la Somme, +4,6% dans le Pas-de-Calais.Si les décès des personnes de moins de 50 ans ont globalement baissé dans la région entre le 1mars et le 4 mai, ceux des 50-64 ans ont légèrement augmenté par rapport à la moyenne observée en 2018 et 2019 (+2,4% ; 33 morts de plus).Elle est plus marquée chez les 65-74 ans (+19,6% ; 344 morts de plus) et davantage encore chez les 75-84 ans (+21,9% ; 480 morts de plus)Chez les plus de 85 ans, on enregistre, dans les Hauts-de-France, une surmortalité un peu plus basse (+18%), mais cela représente toutefois en chiffres bruts 838 décès de plus qu'en 2018-2019.Avec une surmortalité de 15,9% entre le 1mars et le 4 mai par rapport aux deux dernières années, les Hauts-de-France se trouvent légèrement en-dessous de la moyenne nationale (+18,5% en France métropolitaine).Une moyenne tirée vers le haut par la très forte surmortalité enregistrée dans les deux régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus : +76,1% pour l'Île-de-France ; +42,1% pour le Grand-Est.La région Bourgogne-Franche-Comté se situe également au-dessus des Hauts-de-France avec 17,8% de décès en plus par rapport à la moyenne enregistrée en 2018 et 2019.