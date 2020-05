Coronavirus : les déchèteries de la MEL rouvrent lundi, comme dans d'autres agglomérations du Nord Pas-de-Calais

Métropole lilloise : réouverture des déchèteries lundi 4 mai sous conditions

Reprise progressive des déchèteries métropolitaines pour les particuliers à compter du lundi 4 mai. Nouvelles conditions d'accès à retrouver ici ⏩ https://t.co/Sih96BEb5k pic.twitter.com/wLcZwdv7OZ — Métropole Européenne de Lille (@MEL_Lille) May 1, 2020

Reprise progressive des déchèteries métropolitaines pour les particuliers à compter du lundi 4 mai. Accès alterné selon les plaques d’immatriculation. Plus d’infos ⏩ https://t.co/Sih96BmzGK pic.twitter.com/373acza2j7 — Métropole Européenne de Lille (@MEL_Lille) May 2, 2020



Ouverture lundi prochain dans l'agglomération de Calais également



Les agglomérations d'Arras, de Douai et de Saint-Omer récoltent juste les déchets verts



Dans les agglomérations de Valenciennes, Denain, Maubeuge, les 7 Vallées et Montreuil-sur-Mer, les déchèteries ont rouvert

La réouverture de la déchèterie de Berck-sur-Mer a fait des heureux.

À Lens-Liévin, les horaires d'ouvertures sont restreintes

Béthune rouvre pour les professionnels

Les déchèteries de Halluin, La Chapelle d’Armentières, La Madeleine, Lille Borda, Lille Alsace, Marquillies, Mons-en-Barœul, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin, Tourcoing, Fromelles et Annœulin rouvriront lundi pour les particuliers sur présentation du pass'déchetteries.Les espaces seront ouverts au public en reprenant le système de la circulation alternée parfois mise en place pendant les pics de pollution. Lundi 4 mai, jour pair, seules les véhicules dont la plaque d'immatriculation se termine par un chiffre pair pourront déposer leurs déchets. Le lendemain, ce sera au tour des plaques impairs.Il faudra s'armer de patience pour déposer ses encombrants puisque cinq à sept personnes pourront pénetrer dans la déchèterie à la fois. Une personne sera autorisée par voiture et le port d'un masque et de gants est recommandé.Le service de déchèterie mobiles et des encombrants reprendront aussi normalement lundi 4 mai. Dans la MEL, seule la déchèterie de Roubaix rouvrira lundi 12 mai pour cause de travaux.Les déchèteries de Calais Epinal, Calais Monod, Audruicq, Louches et Guînes ouvriront lundi et resteront fermées les dimanches ensuite.La communaute urbaine d'Arras autorise la dépose des déchets végétaux à Saint-Laurent-Blangy, Dainville, Achicourt, Avesnes-le-Comte, Aubigny-en-Artois, Bapaume, Croisilles).La déchèterie de Sin-le-Noble est aussi réouverte pour les déchêts verts sur rendez-vous La communauté d'agglomération de Saint-Omer autorise la dépose des déchets en points fixes à Bayenghem-lez-Erperlecques, Eperlecques, Longuenesse et Saint-Martin-lez-Tatinghem.À Valenciennes, Onnaing, Vieux-Condé, Beuvrages et Maing, les déchèteries ont rouvert pour tous les déchets, tout comme à La Porte du Hainaut et du Caudrésis-Catésis Les déchèteries d' Avesnelles et Solre-le-Château sont ouvertes pour tous, comme celles de Maubeuge, Aulnoye-Aymeries, Jeumont et Saint-Rémy-du-Nord.Du côté des 7 vallées (Hesdin et environs), les déchèteries de Marconnelle et Beaurainville vous accueillent.Les trois déchèteries de Montreuil-sur-Mer, Beaumerie-Saint-Martin, Berck-sur-mer et Etaples-sur-mer, sont elles aussi eccessibles au public.Dans l'agglomération, les déchèteries de Grenay, Pont-à-Vendin et Sallaumines sont ouvertes de 9h30 à 16h30 du mardi au samedi. Elles seront ouvertes les 8 et 21 mai prochains.La déchèterie de Béthune a rouvert pour les professionnels et sur rendez-vous.