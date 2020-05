Coronavirus - Déconfinement : les 5 départements des Hauts-de-France en rouge pour le 11 mai

#Déconfinement | Situation au jeudi 7 mai



Synthèse des indicateurs de l'activité épidémique :

◾ Tension hospitalière sur les capacités en réanimation

◾ Circulation active du virus #COVID19

◾ Taux de couverture des besoins en tests



📲 En savoir plus : https://t.co/AgaEUYkjcE pic.twitter.com/TgibndtINQ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 7, 2020

DIRECT : suivez l'allocution d'Edouard Philippe annonçant la carte et les modalités du déconfinement

DIRECT. Déconfinement : suivez l'allocution d'Edouard Philippe et la présentation de la carte sanitaire de France

Que se passe-t-il à partir de maintenant si je suis atteint du Covid-19 ? "Si vous présentez des symptômes du Covid-19 il faut agir, n'attendez pas que cela passe. Contactez immédiatement votre médecin (...) Votre médecin vous demandera de rester chez vous, en isolement", a expliqué Olivier Véran. "Si le test est positif, il vous suivra tout au long de votre maladie et alertera l'assurance maladie pour commencer une enquête pour appeler les personnes 'cas contact'. Votre isolement durera en moyenne pendant huit à dix jours". Si vous avez été en contact avec un malade, "vous serez à votre tour testé par PCR, comme une personne malade sept jours après car c'est le bon moment pour débusquer le virus". Le ministre explique : "Si votre test revient négatif, votre médecin vous proposera d'alléger votre isolement mais il durera sept jours supplémentaires".

Rouge. Les cinq départements des Hauts-de-France vont vivre un déconfinement strict. Aisne, Nord, Somme, Oise et Pas-de-Calais étaient jusque-là en orange . Le déconfinement sera donc plus strict dans nos territoires.C'était l'heure du verdict pour le déconfinement : à quatre jours de l'échéance du 11 mai, le gouvernement a dévoilé jeudi les derniers détails de la remise en marche progressive du pays, quasiment à l'arrêt depuis bientôt deux mois. Edouard Philippe a expliqué la carte : "Le pays est divisé en deux : dans la majeure partie nous avons réussi à freiner la vague épidémique (...) ce sont les départements verts. S'ils se maintiennent en vert les trois prochaines semaines, nous pourrons au tout début du mois de juin envisager une nouvelle étape de déconfinement. Dans d'autres départements, le virus circule encore activement, ce sont les départements rouges".Les départements en rouge ne pourront rouvrir pour l'instant leurs collèges et les parcs et jardins, a précisé Edouard Philippe. L'Ile-de-France, le Grand-Est et la Bourgogne Franche-Comté sont également en rouge. Le reste de la France est en vert.Trois critères ont été utilisés pour définir ce classement :-la circulation active du virus : Aisne et Oise sont en orange, les autres départements en orange-la tension hospitalière : les 5 départements sont en orange-la capacité à réaliser des tests : la région est en vertAucun département en rouge sur les 3 critères et pourtant la région Hauts-de-France est placée en rouge. Le gouvernement estime que la situation de la région est insuffisamment stabilisée.