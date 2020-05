Coronavirus - Déconfinement chez nos voisins : les Belges pourront se réunir “en petits comités” pour la fête des mères

Des retrouvailles avec les proches autorisées dès le dimanche 10 mai : à quelles conditions ?



Commerces ouverts le 11 mai

Dès dimanche, en Belgique, chaque famille pourra accueillir sous son toit quatre personnes, membres de la famille ou amis, à condition qu'elles soient "toujours les mêmes", a précisé la Première ministre belge Sophie Wilmès, lors d'une conférence de presse.Le 10 mai est la date fixée en Belgique pour la Fête des mères qui pourra donc être célébrée en petit comité. "On ne l'a pas fait pour ça", a toutefois dit Mme Wilmès, l'idée étant de pouvoir voir davantage ses proches à partir de cette date. Les distances de sécurité avec les invités devront être respectées et si possible se dérouler en extérieur. Les personnes accuillies dans ce cadre devront s'engager à ne pas aller ailleurs."L’éloignement physique de ceux que l’on aime est dans certains cas devenu insupportable. Nous devons pouvoir l’entendre et agir en conséquence", a ajouté la Première ministre qui a par ailleurs reconnu que le contrôle du respect de ces règles était forcément très complexe. Elle compte sur le civisme des Belges : "Nous comptons sur votre civisme et votre sens des responsabilités sans lesquelles déconfinement ne pourra fonctionner. C’est comme si nous avions un contrat. (...) Nous ne pouvons pas faire plus pour l’instant. Ça nous permet d’avancer dans la bonne direction."Le confinement imposé en Belgique depuis la mi-mars en raison du nouveau coronavirus va continuer de s'assouplir et les commerces non essentielspourront rouvrir lundi sous strictes conditions, a aussi annoncé le gouvernement.Par ailleurs, les compétitions sportives (sport professionnel et amateur) sont annulées "jusqu'au 31 juillet inclus", a ajouté la dirigeante libérale francophone. Les promenades et l'activité physique en plein air avec deux autres personnes sont autorisées, comme certains sports individuels (tennis à deux en extérieur, golf, kayak).Mais les rassemblements restent interdits et aucune date n'a encore été fixée pour la réouverture des "lieux festifs et récréatifs" (cafés, bars, restaurants),a souligné Mme Wilmès.Dans ce pays de 11,5 millions d'habitants, où la pandémie a fait plus de 8300 morts, un déconfinement très progressif est entré en vigueur lundi 4 mai. Depuis trois jours, les entreprises n'accueillant pas de public ont commencé à voir revenir leurs employés.La deuxième phase, à partir de lundi prochain, concerne principalement les commerces qui avaient dû fermer le 18 mars car jugés non essentiels (hors alimentation, pharmacie). Ces magasins pourront rouvrir en admettant "un seul client par 10 m2 pour 30 minutes maximum", a affirmé la Première ministre. Le port du masque est "fortement conseillé" pour les clients, et les employeurs devront garantir également aux salariés le respect de la distanciation sociale (1,50 m entre chacun).Si la courbe des hospitalisations de malades du Covid-19 est en nette baisse, les autorités belges ont dit craindre "un rebond" de l'épidémie en cas de relâchement trop rapide du confinement. Les écoles doivent commencer à rouvrir progressivement à compter du 18 mai mais les modalités pratiques doivent encore être définies par les communautés linguistiques (entités fédérées compétentes pour l'enseignement).