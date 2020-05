Coronavirus / déconfinement : les passagers à bord des Eurostars devront porter des masques

Mise à jour importante : À partir du 4 mai, nos passagers doivent porter un masque dans nos gares et à bord de nos trains, conformément aux directives des gouvernements belge et français. En savoir plus : https://t.co/R8tDF67mrc. — Eurostar (@Eurostar) May 2, 2020

Refus de monter ou amendes

Les passagers de l'Eurostar devront obligatoirement porter des masques à partir de la semaine prochaine, dans le cadre des mesures de protection contre le coronavirus, a indiqué la société samedi."À partir du 4 mai, les passagers devront porter des masques dans nos gares et à bord de nos trains, comme requis par les gouvernements français et belge", a indiqué la compagnie sur son site internet.Les trains Eurostar continuent de traverser la Manche, mais avec une fréquence bien moindre à cause des restrictions de mouvement, des renforcements des contrôles et d'une moindre demande de la part des passagers.Les voyageurs qui n'auraient pas le visage couvert pourraient être refusés à bord des trains ou soumis à des amendes de la part des autorités française ou belge.La restauration à bord des trains et dans les gares a été annulée et les aides apportées aux passagers nécessitant assistance ne sont plus assurées, a précisé la compagnie.La Belgique va prendre lundi les premières mesures d'assouplissement de son confinement. Tous les passagers des transports publics doivent y couvrir leur nez et leur bouche, sous peine d'amende.La France, qui va prendre des mesures d'assouplissement similaires à partir du 11 mai, va également rendre le port du masque obligatoire dans les transports en commun.