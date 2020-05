Coronavirus - Déconfinement : jusqu'où pourrez-vous aller en faisant 100 km autour de chez vous ?

Frontières fermées

De 1 à 100 km. Le déconfinement prévu le 11 mai prochain va permettre de se déplacer dans une zone bien plus large qu'actuellement et ce, avec une nouvelle autorisation. Pour faire respecter la règle des 100 kilomètres, une "nouvelle attestation sera publiée" sur le site du ministère de l'Intérieur, a annoncé ce jeudi Christophe Castaner. Les déplacements sant calculés sur les distances à vol d'oiseau.Précision importante : on peut se déplacer dans l'ensemble de son département au-delà de 100 km. Il est donc possible par exemple d'aller de Dunkerque à Fourmies dans le Nord.Les déplacements plus lointains ne seront possibles que pour "un motif impérieux, familial ou professionnel", a précisé le Premier ministre.Il s'agit donc de courts déplacements. Mais comment savoir rapidement si "l'excursion" prévue reste dans les clous ? Plusieurs sites proposent de le visualiser en un clic. Voici une carte proposée par Esri France.1- Recherchez une adresse ou un lieu, ou utilisez votre emplacement actuel, puis ​cliquez sur le bouton Calculer la zone​ou2- Zoomez et naviguez librement dans la carte, puis cliquez sur le lieu de votre choix,​ puis sur le bouton Calculer la zone​A noter que dans les Hauts-de-France, la situation est un peu particulère à certains endroits : les frontières sotn fermées. Pas de déplacements vers la Belgique si vous êtes à Valenciennes ou Lille, ou vers l'Angleterre si vous êtes à Calais.Mieux vaut donc pour les Nordistes aller dans l'autre sens : de Lille, on peut aller jusqu'à Amiens, même si, par la route, il y en réalité 140 km ! Pour les habitants de l'Oise, il sera évidemment possible d'aller à Paris, de même pour les Amiénois. En revanche, Abbeville est tout juste hors de la zone.A noter qu'il est possible d'imprimer cette carte pour la présenter lors d'un éventuel contrôle."Les déplacements interrégionaux seront très fortement limités pendant la première période du déconfinement", a précisé le gouvernement. "L'offre sera volontairement réduite. Pour les TGV et Intercités, on passera de 7% de l'offre à 20 à 30% le 11 mai avec maximum 40% de l'offre habituelle fin mai".