CARTE INTERACTIVE. Coronavirus - Déconfinement : jusqu'où pourrez-vous aller en faisant 100 km autour de chez vous ?

Frontières fermées

De 1 à 100 km. Le déconfinement prévu le 11 mai prochain ( si votre département est en vert ) va permettre de se déplacer dans une zone bien plus large qu'actuellement et ce, sans autorisation.Les déplacements plus lointains ne seront possibles que pour "un motif impérieux, familial ou professionnel", a précisé le Premier ministre qui a aussi insisté sur l'esprit de ce déconfinement : "Nous voulons réduire les transports interrégionaux au maximum en limitant les déplacements aux motifs professionnels et familiaux. Ce n'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end."Il s'agit donc de courts déplacements. Mais comment savoir rapidement si "l'excursion" prévue reste dans les clous ? Plusieurs sites proposent de le visualiser en un clic. Voici une carte proposée par Esri France.1- Recherchez une adresse ou un lieu, ou utilisez votre emplacement actuel, puis ​cliquez sur le bouton Calculer la zone​ou2- Zoomez et naviguez librement dans la carte, puis cliquez sur le lieu de votre choix,​ puis sur le bouton Calculer la zone​A noter que dans les Hauts-de-France, la situation est un peu particulère à certains endroits : les déplacements à l'étranger sans motif professionnel restent interdits. Pas de déplacements vers la Belgique si vous êtes à Valenciennes ou Lille, ou vers l'Angleterre si vous êtes à Calais.Mieux vaut donc pour les Nordistes aller dans l'autre sens : de Lille, on peut aller jusqu'à Amiens, même si, par la route, il y en réalité 140 km ! Pour les habitants de l'Oise, il sera évidemment possible d'aller à Paris, de même pour les Amiénois. En revanche, Abbeville est tout juste hors de la zone.A noter qu'il est possible d'imprimer cette carte pour la présenter lors d'un éventuel contrôle.