Coronavirus : le déconfinement ne s'appliquera pas le 11 mai de la même façon dans tous les départements

Je le dis aux Français : si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai, ou nous le ferons plus strictement. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 28, 2020

Rouge, vert

Carte des hospitalisations Covid-19 par département

Plages, vacances ?

Les principales annonces d'Edouard Philippe sur le plan de déconfinement -700 000 tests virologiques seront disponibles en France chaque semaine, à partir de la semaine du 11 mai. Ils seront pris "à 100% en charge" par l'Assurance maladie. Toute personne testée positive sera immédiatement isolée.

-Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés seront limités à 10 personnes.

-Circulation sans attestation à partir du 11 mai, sauf déplacements à plus de 100 km du domicile.

-Pas d'évènement de plus de 5.000 personnes avant septembre.

-Cinémas, théâtres, grands musées et salles de concert resteront fermés après le 11 mai.

-Port du masque obligatoire dans les transports publics.

-Tous les marchés alimentaires pourront rouvrir après le 11 mai, sauf exception.

-Réouverture "très progressive" des écoles à partir du 11 mai, de certains collèges à partir 18 mai.

-Décision fin mai sur une réouverture des lycées.

-Masque fortement conseillé en entreprise.

-Pas de Ligue 1 et Ligue 2 avant août.

-Pas de cérémonies religieuses "avant le 2 juin".

-Réouverture des crèches à partir du 11 mai.

-Les plages "inaccessibles au moins jusqu'au 1er juin".

Un déconfinement département par département et pas forcément partout de la même façon le 11 mai. Edouard Philippe a indiqué ce mardi devant les députés que la stratégie pour le déconfinement était fondée sur trois principes : "Vivre avec le virus, agir progressivement, adapter localement". "La circulation du virus n'est pas uniforme dans le pays, a expliqué le Premier ministre. Certaines parties ont été durement touchées. Mais dans d'autres, le virus est quasiment absent. Cette circulation hétérogène créé de fait des différences entre les territoires. Il faut le prendre en considération dans la manière d'organiser le déconfinement."Cette philosophie signifie concrètement que le déconfinement ne se fera pas tout à fait de la même façon et au même rythme dans les Hauts-de-France qu'ailleurs. "Les décisions seront prises département par département", a indiqué le Premier ministre.Comment cela va-t-il se passer ? Sur quels critères ? Le 7 mai, des indicateurs seront analysés dans chaque département : nombre de cas quotidien, nombre de lits disponibles dans les hôpitaux, capacité du système local de tests à être prêt. "La Direction générale de la santé et Santé publique France ont établi trois ensembles de critères permettant d'identifier les départements où le confinement doit prendre une forme plus stricte. Soit que le taux de cas dans la population sur une période de sept jours reste élevé, ce qui montrerait que la circulation du virus reste active. Soit que les capacités hospitalières régionales en réanimation restent tendues, soit, c'est le troisième ensemble de critères, que le système local de tests et de détection des chaînes de contamination ne soit pas suffisamment prêt.Ces indicateurs, leur lecture, seront cristallisés le 7 mai afin de déterminer quels départements basculent le 11 mai dans la catégorie, disons, rouge circulation élevée, ou vert circulation limitée. (...) Si à l'approche du 11 mai, le nombre de nouveaux cas journaliers n'était pas dans la fourchette prévue, alors nous devrions en tirer les conséquences. Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas au 11 mai."A partir de jeudi, les résultats sur ces différents indicateurs seront présentés département par département par Santé Publique France pour guider la préparation locale du déconfinement. Certains seront en vert, d'autres en rouge (déconfinement plus strict).Les départements des Hauts-de-France ne sont pas actuellement les plus touchés en France mais restent au-dessus de la moyenne, comme le montre la carte ci-dessous."Je rencontrerai dès demain des associations d'élus locaux, les préfets, et jeudi, les partenaires sociaux pour adapter le plan aux réalités de terrain", a enfin précisé Edouard Philippe sur cette adaptation locale du déconfinement.Par ailleurs, dans chaque département dès qu'une personne aura été testée positive, "nous engagerons un travail d'identification et le test de tous ceux, symptomatiques ou non, qui auront eu un contact rapproché avec elle", a insisté le Premier ministre, précisant que les tests seront remboursés à 100% par la sécurité sociale. Ce traçage sera fait dans la cellule familiale grâce aux infirmiers et médecins de ville, mais à une plus large échelle, en attendant l'éventuel déploiement de l'application numérique StopCovid, pour lequel "le débat est prématuré". Ce traçage reposera sur des humains."Dans chaque département, nous constituerons des brigades chargées de remonter la liste des cas contacts, de les appeler, de les inviter à se faire tester en leur indiquant à quel endroit ils doivent se rendre, puis à vérifier que ces tests ont bien eu lieu et que leurs résultats donnent bien lieu à l'application correcte de la doctrine nationale".Ces brigades pourront être constituées des équipes de l'Assurance maladie, de centres communaux d'action sociale, de mairies, de départements ou encore d'associations comme la Croix-Rouge, a-t-il noté, précisant que l'organisation se ferait au niveau local.Les plages, interdites actuellement dans les Hauts-de-France resteront inacessibles au moins jusqu'au 1er juin. Quant aux vacances ou déplacementsintra-départements, ils restent interdits : "Nous voulons réduire les transports interrégionaux au maximum en limitant les déplacements aux motifs professionnels et familiaux. Ce n'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end."