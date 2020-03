Coronavirus : déplacements limités, on vous dit comment se procurer l'attestation pour circuler

faire des courses,

L'attestation à imprimer ou sur papier libre

A partir de mardi 17 mars à 12h, les déplacements seront limités pour une durée de 15 jours minimum.Cette mesure est prise dans le but de restreindre au maximum la propagation du Covid-19. La France est toujours au stade 3 de l'épidémie.A compter de ce mardi midi, il n'est donc plus possible de sortir sans un motif valable :Les forces de l'ordre pourront être amenées à effectuer des contrôles. Si les consignes ne sont pas respectées, elles pourront établir des contraventions d'un montant pouvant aller de 38 à 135 euros.C'est la raison pour laquelle il faut être muni d'une attestation sur l'honneur.Les déplacements sont possibles que si vous êtes muni de cette attestation indiquant vos coordonnées puis la raison de votre déplacement.Elle est téléchargeable sur le site du gouvernement ou disponible ci-dessous :Pour les personnes qui n'ont pas accès à internet ou qui ne possèdent pas d'imprimante, il est possible de rédiger cette attestation sur un papier libre en utilisant ce modèle :Je soussigné(e) : Nom et Prénom, date de naissance, adresse.certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :