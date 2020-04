Coronavirus : dix patients en réanimation transférés par hélicoptère d'Amiens au CHU de Lille



"Un peu d'air..."

Patrick Goldstein, du SAMU 59, explique le pourquoi du pont aérien entre Amiens et Lille

C'est une première depuis le début de la crise du cornavirus Covid-19. Un pont aérien. Il a été organisé ce vendredi matin (et jusqu'à 22h) entre le CHU d'Amiens et le CHU de Lille. Dix patients lourds, c'est-à-dire gravement atteints, sont transférés en réanimation à Lille.Objectif : soulager l'hôpital amiénois qui subit une pression trop forte ces derniers jours. Le transfert se fait avec les hélicoptères du Samu 59 et du Samu 80. Entre chaque trajet, l'appareil est entièrement désinfecté."Ce sont des patients qui étaient déjà en réanimation, explique Patrick Goldstein, patron des urgences du CHU de Lille. Ils ont donc des formes très sévères de Covid-19. Ils sont intubés, ventilés, endormis. Cela va permettre à nos collègues d'Amiens, à la fois de prendre un peu d'air et de pouvoir continuer à accepter des patients de leur secteur."Et il poursuit : "Le CHU d'Amiens est allé au bout de ce qu'il pouvait faire. Et de manière remarquable et extraordinaire. L'hôpital est aujourd'hui totalement restructuré. N'oublions pas qu'ils ont pris, eux, la vague de l'Oise. (...) Il se trouve que la capacité du CHU de Lille est un peu plus importante que celui d'Amiens."Ce transfert ne concerne évidemment que des patients qui ont été jugés transportables et dont les familles ont donné leur accord.A Lille, la réorganisation toujours en cours permet de continuer à augmenter la capacité en lits en réanimation. Dès ce week-end, il y aura 150 en tout. Le CHU nordiste a déjà accueilli de nombreux patients venus de l'Oise ces dernières semaines.