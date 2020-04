Coronavirus : l'édition 2020 de la randonnée cycliste Lille-Hardelot annulée

Alors que l'on ignore toujours à quelle date se terminera le confinement en France, le président de l'association des Amis de Lille-Hardelot a annoncé, sur la page Facebook de l'événement , que l'édition 2020 de la randonnée cycliste était annulée."Depuis quelques semaines, le monde vit une situation totalement imprévisible", écrit Philippe Crépel, expliquant que la réalisation de cette édition prévue le 31 mai "n'est plus, raisonnablement, envisageable".Il précise par ailleurs que les remboursements des inscriptions et des navettes seront effectués "dans les meilleurs délais".Lille-Hardelot, à mi-chemin entre la course et la randonnée cycliste de Lille à la station balnéaire du Boulonnais, attire chaque année jusqu'à 5000 participants, y compris des pays voisins (Belgique, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, voire Pologne).