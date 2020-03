Coronavirus : l'EFS appelle à poursuivre le don de sang, “nécessaire à la survie de la nation”

"Nécessaire à la survie de la nation"

#COVID19 🆎🅰️🅾️🅱️le #DonDeSang est nécessaire à la survie de la nation et des mesures strictes garantissent la collecte dans les meilleures conditions sanitaires. Mobilisez-vous pour garantir l'approvisionnement du département du #Nord : https://t.co/iHoQG5Qh6j 🩸 pic.twitter.com/tDAwqIjLx6 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) March 16, 2020

Des mesures spéciales

la collecte se fait désormais dans des locaux spacieux et souvent aérés.

des outils numériques permettent aux donneurs de prendre rendez-vous pour éviter au mieux la file d'attente et s'assurer qu'ils puissent bien donner leur sang avant d'arriver sur place.

les mesures sanitaires telles que le lavage des mains et le gel hydroalcoolique sont évidemment appliqués.

Malgré le confinement, l'Établissement français du sang (EFS) a plus que jamais de dons ! "Continuez à donner votre sang, les besoins des patients sont constants", rappelle l'EFS Lille dans un SMS adressé à ses donneurs.Même si les mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi soir, pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, peuvent dissuader certaines personnes de quitter leur domicile pour donner, le gouvernement met tout en œuvre pour continuer à assurer ce service.Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a d'ailleurs rappelé, dans un communiqué, que "les donneurs de sang sont très motivés et il faut qu'ils puissent continuer à donner leur sang. En dehors des rares communes, où il y a un foyer important de virus, le reste des donneurs en France doit continuer à donner".Un message également relayé par la préfecture du Nord, qui rappelle que "le don de sang est nécessaire à la survie de la nation et des mesures strictes garantissent la collecte dans les meilleures conditions sanitaires".L'EFS a également mis en place des collectes mobiles pour poursuivre sa mission tout en limitant au maximum les situations de rassemblement et de confinement :