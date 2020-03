Coronavirus dans les Ehpad des Hauts-de-France : combien de cas ? Combien de décès ?

29 décès dans les Ehpad

25 EHPAD sur près de 580 dans la région Hauts-de-France déclarent au moins un résident positif au Covid-19.

88 résidents d’Ehpad sont actuellement confirmés positifs

sont actuellement confirmés positifs 29 décès sont à déplorer dans les Ehpad de la région depuis le début de l'épidémie.

Peu de tests

Les personnes âgées, premières victimes du coronavirus ? On sait que le Covid-19 est particulièrement dangereux pour les séniors. Une réalité qui se traduit déjà en partie dans les chiffres. 1331 personnes âgées seraient décédées en France du coronavirus. Le bilan est malheureusement inférieur à la réalité. En Ehpad ou à domicile, des personnes âgées succombent à l'épidémie de Covid-19, un triste et complexe décompte pour l'instant exclu du bilan quotidien du gouvernement."On ne sait pas aujourd'hui mesurer l'étendue des dégâts dans les maisons de retraite", a résumé le président de la Fédération hospitalière de France Frédéric Valletoux. Cette "zone d'ombre", selon ses mots, est aussi reconnue par le directeur général de santé Jérôme Salomon, qui mardi, au moment d'annoncer le bilan quotidien du nombre de décès "à l'hôpital", a concédé qu'ils "ne représentent qu'une faible part de la mortalité". On ne sait pas aujourd'hui combien de victimes en Ehpad exactement attribuer à l'épidémie.Et dans les Hauts-de-France ? Nous avons questionné l'Agence régionale de santé qui a communiqué plusieurs chiffres :4,3% des Ehpad de la région sont donc touchés. Le préfet de l’Aisne a indiqué mardi que onze résidents étaient décédés dans ce département. On ne dispose pas des chiffres pour les autres départements.Des chiffres en-dessous de la réalité. Notamment parce que les tests ne sont pas effectués systématiquement."Au sein même des Ehpad on ne teste que les deux premiers cas", explique Candice Morel, médecin généraliste, qui regrette également que le personnel ne bénéficie pas toujours du matériel suffisant, notamment de surblouses.Pourquoi deux tests ? Le ministère de la Santé le recommande dans un document du 16 mars : "Seuls les premiers patients résidant dans une structure d'hébergement collectif (...) font l'objet d'un prélèvement. A partir du second cas confirmé, toute personne présentant un état symptomatique ou proche est alors présumée infectée".Une consigne toujours d'actualité, selon le ministère contacté mercredi. "Les autres cas sont 'assimilés à des cas Covid-19' sur la base du tableau clinique (caractéristiques et symptômes observés de la maladie, NDLR), mais ne sont pas comptabilisés car non testés", explique l'ARS d'Île-de-France.Lors de son allocution mardi, Jérôme Salomon, directeur de Santé Publique France, promettait un "suivi quotidien de la mortalité" dans ces établissements. Interrogée par l'AFP mercredi, la DGS précise : "une application" doit être opérationnelle "dans les prochains jours" et doit produire une estimation plus fiable du nombre de victimes en Ehpad, sur déclaration des médecins des établissements.Reste une dernière zone d'ombre : "Quand une personne âgée qui n'a pas été hospitalisée décède à son domicile, on ne pourra pas avoir de certitude", prévient le Dr Morel. Et vu le peu de tests dont on dispose, je ne pense pas qu'on teste post-mortem".C'est l'analyse par Santé publique France qui devrait permettre d'estimer le nombre de victimes totales quel que soit le lieu de décès : "la surveillance de la mortalité toutes causes" sur le territoire par Santé publique France. Elle permettrait, en comparant le nombre de décès attendus sur une période à celui observé pendant l'épidémie, "d'estimer l'excès de mortalité" dû au Covid-19.