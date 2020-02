Coronavirus : les élections municipales pourraient-elle être reportées ?

Une information démentie par la porte-parole du gouvernement

Coronavirus : "Nous n'envisageons pas d'empêcher les élections municipales", assure Sibeth Ndiaye https://t.co/jSj5az2Dkr — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) February 27, 2020

"Faut-il ou non reporter les élections municipales ?" Selon le vice-président aux Transports à la région, Franck Dhersin, interrogé dans la Voix du Nord mercredi 26 février, la question serait en débat à Matignon à cause de l'épidémie du coronavirus.Selon lui, "le sujet devrait être abordé par le Premier ministre qui doit rencontrer ce jeudi le président du Sénat et de l’Assemblée Nationale ainsi que les présidents des partis. Ce sera ensuite au Président de la République de prendre une décision. ».Si ce questionnement étonne l'élu régional, il reconnaît que les élections municipales requièrent la mobilisation de "40 millions de Français appelés à voter et donc à se réunir dans des bureaux de vote, à être ensemble. On voit que l'on arrête les carnavals, les grandes réunions. Là c'est un attroupement de personnes qui viennent pour voter mais ce serait du jamais vu !" Une information démentie ce jeudi matin, sur Europe 1 par Sibeth Ndiaye, la porte parole du gouvernement."Compte tenu des données à notre portée aujourd'hui, nous n'envisageons pas d'empêcher les élections municipales", a-t-elle affirmé. Elle a ajouté : "Dans aucune des réunions ministérielles qui concernent le coronavirus, la question ne s'est posée d'annuler les élections municipales".